In den zurückliegenden Tagen hat Das Erste die vierte Staffel von "Babylon Berlin" im Eiltempo durchs Programm gepeitscht. Am Sonntag und Montag liefen jeweils vier Folgen zur besten Sendezeit. Am Dienstag und Mittwoch zeigte man jeweils zwei Episoden, da aber nur noch am späten Abend. Im Verlauf hat die Serie deutlich an Zugkraft verloren, aber vor allem zum Auftakt am Sonntag erzielte Das Erste noch hohe Reichweiten und Marktanteile. Und genau diese Werte sind durch die nachträgliche Nutzung nun noch einmal teils deutlich nach oben korrigiert worden.

Alle vier Folgen vom Sonntag schafften es in die Top 10 der Sendung, die durch zeitversetzte Nutzung am meisten profitierten und so noch stark zulegen konnten. Am besten lief es im Nachgang an die lineare Ausstrahlung für die vierte Folge des Abends, die auf zusätzliche 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Dadurch kamen alle Episoden auf mindestens drei Millionen Zuschauer, zum Auftakt lag die Reichweite nun doch knapp über der Marke von vier Millionen. Dass die späteste Ausgabe am meisten profitierte, macht insofern Sinn, als das sich hier bei der linearen Ausstrahlung vermutlich viele schon ins Bett verabschiedet hatten, die Folge später aber nachholten.

Auch in Sachen Marktanteile konnte "Babylon Berlin" noch deutlich zulegen, beim Gesamtpublikum ging es um bis zu 1,8 Prozentpunkte nach oben. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lag das Plus zwischen 1,5 und 1,9 Prozentpunkten. Für Das Erste ist das ein schöner Erfolg. Spannend wird nun sein, wie sich die weiteren Folgen der Staffel durch die zeitversetzte Nutzung entwickelt haben - hier lief es teilweise deutlich schlechter, alleine schon wegen des Wechsels in den späten Abend ab Dienstag.

Ganz vorne im Ranking der Sendungen, die durch zeitversetzte Nutzung am stärksten profitieren, lagen einmal mehr die "heute show" und das "ZDF Magazin Royale". Beim jungen Publikum gelang Jan Böhmermann ein nachträgliches Plus von neun Prozentpunkten, was den Marktanteil auf 23,0 Prozent stiegen ließ. Damit lag das Satire-Format hauchdünn vor der "heute show" mit Oliver Welke, die es auf 22,6 Prozent (+6,5 Prozentpunkte) brachte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.09.

22:28 3,83

(+0,71) 19,8%

(+2,7%p.) 1,02

(+0,38) 22,6%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 29.09.

23:03 1,90

(+0,50) 12,6%

(+2,7%p.) 0,88

(+0,42) 23,0%

(+9,0%p.) Babylon Berlin 01.10.

22:28 3,11

(+0,47) 17,2%

(+1,8%p.) 0,36

(+0,07) 9,3%

(+1,5%p.) Babylon Berlin 01.10.

21:48 3,57

(+0,42) 15,7%

(+1,3%p.) 0,45

(+0,10) 8,8%

(+1,5%p.) Babylon Berlin 01.10.

20:15 4,10

(+0,32) 16,0%

(+0,9%p.) 0,63

(+0,12) 12,0%

(+1,9%p.) Babylon Berlin 01.10.

21:00 3,67

(+0,24) 14,7%

(+0,7%p.) 0,50

(+0,10) 9,5%

(+1,7%p.) Die Verräter - Vertraue niemandem! 27.09.

20:14 1,66

(+0,22) 7,0%

(+0,8%p.) 0,66

(+0,12) 12,2%

(+1,6%p.) Bettys Diagnose 29.09.

19:27 2,73

(+0,22) 12,7%

(+0,8%p.) 0,19

(+0,02) 4,6%

(+0,4%p.) Inga Lindström: Einfach nur Liebe 01.10.

20:15 5,09

(+0,20) 20,0%

(+0,3%p.) 0,37

(+0,02) 7,1%

(+0,2%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 26.09.

20:15 1,86

(+0,18) 7,2%

(+0,5%p.) 0,69

(+0,12) 11,7%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.09.-01.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Gute Nachrichten gibt es außerdem für RTL: Nachdem die "Verräter" mit der zweiten Folge spürbar an Reichweite verloren haben, blieb zumindest die zeitversetzte Nutzung auf einem konstant hohen Niveau. 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Nachgang an die linearen Ausstrahlung ein, in der klassischen Zielgruppe wurde der Marktanteil auf gute 12,2 Prozent nach oben korrigiert. Zahlen über die Nutzung des Formats bei RTL+ gibt es nicht, sie zählen dementsprechend auch nicht mit und müssen bei der Bewertung des Erfolg noch obendrauf gerechnet werden.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 29.09.

23:03 1,90

(+0,50) 12,6%

(+2,7%p.) 0,88

(+0,42) 23,0%

(+9,0%p.) heute-show 29.09.

22:28 3,83

(+0,71) 19,8%

(+2,7%p.) 1,02

(+0,38) 22,6%

(+6,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 29.09.

19:38 2,21

(+0,17) 10,0%

(+0,5%p.) 0,73

(+0,15) 16,4%

(+2,7%p.) ZDF Magazin Royale 01.10.

21:43 0,30

(+0,14) 1,3%

(+0,6%p.) 0,17

(+0,12) 3,2%

(+2,3%p.) Markus Lanz 28.09.

23:20 1,59

(+0,14) 16,5%

(+0,7%p.) 0,18

(+0,05) 9,5%

(+1,9%p.) Babylon Berlin 01.10.

20:15 4,10

(+0,32) 16,0%

(+0,9%p.) 0,63

(+0,12) 12,0%

(+1,9%p.) Babylon Berlin 01.10.

21:00 3,67

(+0,24) 14,7%

(+0,7%p.) 0,50

(+0,10) 9,5%

(+1,7%p.) Die Verräter - Vertraue niemandem! 27.09.

20:14 1,66

(+0,22) 7,0%

(+0,8%p.) 0,66

(+0,12) 12,2%

(+1,6%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 26.09.

20:15 1,86

(+0,18) 7,2%

(+0,5%p.) 0,69

(+0,12) 11,7%

(+1,6%p.) Babylon Berlin 01.10.

21:48 3,57

(+0,42) 15,7%

(+1,3%p.) 0,45

(+0,10) 8,8%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.09.-01.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt