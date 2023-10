RTL hat am Donnerstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,4 Prozent erzielt und war damit der stärkste Sender. Das ist auch auf die vergleichsweise starke Primetime zurückzuführen: Schon zur besten Sendezeit versammelte man 1,83 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, die sich eine neue Ausgabe von "Blamieren oder Kassieren" ansahen, 710.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 13,9 Prozent.

Die Conference-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Thessaloniki konnte da nicht ganz mithalten. Wobei die genauen Zahlen der Partie nicht bekannt sind, denn RTL weist die Quoten für die Zeit zwischen 20:45 und 00:08 Uhr nur zusammen aus. Neben dem Spiel selbst sind darin auch die Zusammenfassungen weiterer Spiele und die Analyse enthalten. Damit kam RTL auf durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon 490.000 aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 11,9 Prozent.

Bei ProSieben hielt sich "The Voice of Germany" derweil ebenfalls im zweistelligen Marktanteils-Bereich, konkret wurden am Donnerstag 10,9 Prozent Marktanteil gemessen. 530.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, die Gesamtreichweite betrug 1,32 Millionen - beides sind Tiefstwerte für die aktuell laufende Staffel. Überhaupt nicht funktioniert derweil das Zusammenspiel mit "The Voice Rap", das im Anschluss bei nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen blieb, der Marktanteil in der Zielgruppe sackte auf 4,7 Prozent ab.

Mit 8,9 Prozent Tagesmarktanteil verfehlte ProSieben einen zweistelligen Wert am Donnerstag recht deutlich. Nach "The Voice Rap" blieb "red" am späten Abend noch bei desaströsen 2,9 Prozent hängen. Aber auch am Vorabend verpassten "Galileo" (8,8 Prozent) oder auch die beiden "Simpsons"-Folgen die Marke von 10 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt