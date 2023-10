Nach 16 Jahren hat sich Caren Miosga am Donnerstag von den "Tagesthemen" verabschiedet. In ihrer letzten Sendung verabschiedeten sich viele Kolleginnen und Kollegen, Jens Riewa schenkte außerdem einen tanzenden Snoopy (DWDL.de berichtete). Und auch beim Publikum war Miosgas "Tagesthemen"-Abschied gefragt: 2,47 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung an, das waren rund eine halbe Million mehr als sonst in diesem Jahr. Der Marktanteil betrug 13,1 Prozent.

In der Primetime hatte Das Erste derweil leichtes Spiel: Eine Wiederholung von "Nord bei Nordwest" erreichte 5,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 22,8 Prozent Marktanteil. "Panorama" hielt im Anschluss noch 2,74 Millionen Menschen vor den TV-Geräten und kam damit auf ebenfalls gute 12,6 Prozent. Alleine auf den Vorlauf kann man die guten "Tagesthemen"-Quoten aber nicht schieben: Vor einer Woche lief es für "Nord bei Nordwest" und "Fakt" sogar noch etwas besser - und da blieben die "Tagesthemen" bei weniger als 2 Millionen Menschen hängen.

Das ZDF tat sich zur besten Sendezeit vergleichsweise schwer. Dort startete um 20:15 Uhr die vierte Staffel von "Fritzie - Der Himmel muss warten", 2,99 Millionen Menschen waren mit dabei und sorgten für 11,9 Prozent Marktanteil. Folge zwei lag danach noch bei 11,8 Prozent, die Reichweite betrug 2,94 Millionen. Das "heute journal" steigerte sich danach auf 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass auch der Marktanteil auf 13,7 Prozent nach oben kletterte.

Verlassen konnten sich die Mainzer derweil mal wieder auf "SOKO Stuttgart" am Vorabend, auch hier ging es am Donnerstag mit einer neuen Staffel los. Zum Auftakt schalteten gleich mal 3,44 Millionen Menschen ein, das entsprach einem fantastischen Marktanteil in Höhe von 22,2 Prozent. Die "heute"-Nachrichten kamen danach auf fast vier Millionen Menschen sowie 20,5 Prozent.

