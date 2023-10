"The Voice of Germany" ist bereits in Woche drei in den einstelligen Bereich gefallen: Mit der Sat.1-Ausgabe am Freitag erzielte die Castingshow lediglich 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, nur 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren mit dabei. Im vergangenen Jahr lag "The Voice" auch einmal bei 8,2 Prozent - das war damals der niedrigste Wert der Staffel, der allerdings viel später in der Staffel erzielt wurde. Normalerweise sind die Blind Auditions der stärkste Part der Show - dass nun ausgerechnet dieser Teil schwächelt, ist kein gutes Zeichen für die kommenden Wochen.

Insgesamt verfolgten am Freitag 1,33 Millionen Menschen die neueste Ausgabe der Castingshow, damit lag Sat.1 in etwa auf dem Niveau der ProSieben-Folge, die am Donnerstag zu sehen war. Allerdings erreichte man viel weniger jüngere Menschen, daher auch der niedrige Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine alte Ausgabe von "Let the Music play" fiel am späten Abend zudem noch auf 4,8 Prozent Marktanteil.

Deutlich besser lief es zur besten Sendezeit für RTL: Das Finale von "Lego Masters" verzeichnete 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen 690.000 aus der werberelevanten Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen führte das zu ziemlich guten 13,6 Prozent Marktanteil. Mit einem Bühnenprogramm von Carolin Kebekus fiel RTL später allerdings auf 9,5 Prozent zurück.

ProSieben und RTLzwei punkteten derweil mit Filmen. "Wonder Woman" sahen sich bei ProSieben 1,18 Millionen Menschen an, das entsprach 8,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Zeitgleich kam RTLzwei mit "Nur noch 60 Sekunden" auf 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,2 Prozent - das war ein wichtiger Grund, weshalb der Sender am Freitag einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt