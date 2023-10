Sie sind echte Dauerbrenner im Programm von ProSieben - und nach wie vor für hohe Quoten gut. Das Nachmittags-Magazin "Taff" erreichte am Freitag 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen 220.000 aus der klassischen Zielgruppe. "Taff" lag damit bei starken 12,5 Prozent Marktanteil. Besser lief es für die Sendung in dieser Woche an keinem anderen Tag. Allerdings war der Vorlauf auch sehr stark: "The Big Bang Theory" holte direkt vor "Taff" 17,0 Prozent.

Nachdem die "Simpsons" dann zwischen 18 und 19 Uhr auf einen einstelligen Wert gefallen waren, angesichts von 9,1 und 9,6 Prozent aber dennoch überzeugen konnten, steigerte sich "Galileo" wieder über die Marke von 10 Prozent. Das Wissensmagazin unterhielt 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe erreichte ProSieben damit 10,3 Prozent Marktanteil. Das ist nicht nur der beste Wert der Woche, sondern der höchste Marktanteil seit Mitte September. Im laufenden Jahr kommt "Galileo" im Schnitt auf rund 9 Prozent.

In Sat.1 konnte "Volles Haus" die überraschenden 7,4 Prozent, die man noch am Donnerstag erzielt hatte, nicht bestätigen, angesichts von 5,0 Prozent lief es aber erneut deutlich besser als in den zurückliegenden Wochen. Nächste Woche wird das Format zum letzten Mal zu sehen sein. "Lebensretter hautnah" taten sich am Freitag mit 2,6 Prozent sehr schwer und auch "Lenßen übernimmt" kam nicht über 4,8 Prozent hinaus.

Licht und Schatten am Vorabend gab es bei Kabel Eins: "Mein Lokal, Dein Lokal" überzeugte zunächst noch mit richtig guten 6,7 Prozent, "Quiz Taxi" fiel danach allerdings auf schwache 2,0 Prozent zurück. Und auch "Achtung Kontrolle" konnte mit 2,5 Prozent nicht überzeugen.

Bei Vox war es ausgerechnet das sonst so erfolgreiche "Shopping Queen", das am Nachmittag mit 5,5 Prozent schwächelte. Und das trotz der Tatsache, dass "Mein Kind, Dein Kind" zuvor mit 10,5 Prozent deutlich besser lief. Im weiteren Verlauf konnte sich Vox dann allerdings spürbar steigern. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich ab 16 Uhr "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" an, das führte in der klassischen Zielgruppe zu 6,3 Prozent. Das Original "Zwischen Tüll und Tränen" lag bei 6,4 Prozent. "First Dates" und "Das perfekte Dinner" erreichten 8,0 und 7,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt