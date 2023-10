Bei einem Überraschungsangriff auf Israel haben Terroristen der palästinensischen Hamas viele Zivilisten getötet und Geiseln genommen, Israel hat derweil mit einem Gegenschlag im Gazastreifen begonnen. Anlässlich der Lage in Israel liefen am Samstag im deutschen Fernsehen zahlreiche Nachrichtensondersendungen. Besonders gefragt waren dabei einmal mehr die Informationsprogramme der ARD. Die "Tagesschau" etwa sahen allein im Ersten 6,44 Millionen Personen, das entsprach einem Marktanteil von 28 Prozent bei allen. Weitere kamen über die Ausstrahlung in den Dritten dazu. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden im Ersten 26 Prozent gemessen.

Ein sich unmittelbar anschließender "Brennpunkt" informierte dann noch durchschnittlich 4,79 Millionen Menschen, hier lag die Gesamtquote bei knapp 20 Prozent. Die 19-Uhr-"heute"-Sendung im ZDF erreichte indes 17,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer informierten sich im Zweiten über die Lage auf der Welt. Auf 3,14 Millionen kam ein direkt anschließendes "ZDF Spezial" (16,2%). Mit knapp 18 Prozent war auch das um kurz vor 23 Uhr angelaufene "heute journal" am Samstag sehr gefragt.



Auch private Sender berichteten teils ausführlich über die Lage in Israel. So setzte RTL um 20:15 Uhr auf eine knapp 20 Minuten lange Sondersendung, die sich bei den Jüngeren aber nur 6,6 Prozent Marktanteil sicherte. 1,04 Millionen Personen ließen sich im Schnitt auf den neuesten Stand bringen. Parallel dazu lief auch in Sat.1 ein "Newstime Spezial" – dieses begann allerdings schon gegen 20:05 Uhr. Es erreichte im Schnitt 670.000 Personen gesamt und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen; deutlich mehr als die klassische "Newstime"-Ausgabe ab 19:55 Uhr, die nicht über 3,4 Prozent hinaus kam.



RTL hatte ab 18:45 Uhr mit "RTL Aktuell" in beiden Gruppen rund zwölfeinhalb Prozent Marktanteil eingefahren. RTL und Sat.1, aber auch ProSieben, hatten zudem nachmittags wieder und wieder kurze News-Formate im Programm. ProSieben etwa kam um kurz vor 15 Uhr mit seiner "Newstime" auf sieben Prozent bei den Jüngeren, die Hauptausgabe der Nachrichten sicherte sich ab kurz nach 18 Uhr dann 7,4 Prozent, insgesamt schauten etwa 350.000 Menschen zu.

Auch die deutschen Nachrichtensender berichteten durchgehend über die Lage in Israel. Mit Blick auf die Gruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Programm von Welt gefragter als das von ntv. Welt sicherte sich einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent, ntv kam auf 1,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt