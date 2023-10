Fans der quotenstarken Krimireihe "Nord bei Nordwest" (eine Wiederholung bescherte dem Ersten am Donnerstag rund 5,6 Millionen zusehende Personen) hatten am Samstag zur besten Sendezeit nun sogar die Auswahl. Mehrere ARD-Sender zeigten Fälle rund um Hauke Jakobs. One etwa nochmal die Episode, die am Donnerstag im Ersten lief. Dort kam "Wilde Hunde" aber nur auf rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 0,8 Prozent Marktanteil. Weit mehr Anklang fand indes die Folge "Ein Killer und ein Halber", die ebenfalls ab 20:15 Uhr im SWR zu finden war. Rund 750.000 Menschen schauten zu; die gemessene Gesamtquote betrug 3,1 Prozent (0,8% bei 14-49).

Sehr gefragt war auch ein neuer ZDF-Krimi am Samstagabend. Die wegen eines News-Specials leicht verspätet begonnene "Kommissarin Lucas" erzielte im Schnitt 5,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 23,7 Prozent, bei den Jüngeren lag die gemessene Quote bei 5,7 Prozent. Mit knapp 20 Prozent und 4,18 Millionen Fans lief auch "Der Alte" ab kurz vor 22 Uhr erfolgreich.



Mit einem Film sicherte sich auch Sat.1 tolle Quoten. Ab 20:26 Uhr holte "Harry Potter und der Halbblutprinz" schöne 9,6 Prozent bei den Umworbenen, insgesamt sahen 1,12 Millionen Menschen die Geschichte rund um den heranwachsenden Zauberer. Somit kam Sat.1 klar vor Vox ins Ziel, wo "In Time" 5,6 Prozent in der Zielgruppe holte. Der Disney Channel schob sich zur besten Sendezeit sogar vor RTLzwei: Beim Disney Channel holte "Alles steht Kopf" schöne 3,5 Prozent (gesamt: 0,37 Mio.), während der RTLzwei-Film "Inception" nur von 0,32 Millionen Menschen geschaut wurde. Mit 2,1 Prozent lief es für den Privatsender nicht gut.

Knapp fünf und knapp vier Prozent bei den Jüngeren holte sich Kabel Eins zur Primetime mit der amerikanischen Serienproduktion "9-1-1 Notruf LA". Mit rund drei und rund fünf Prozent in der Zielgruppe schloss sich am späteren Abend dann "9-1-1 Lone Star" an.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt