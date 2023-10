am 08.10.2023 - 09:10 Uhr

Mit dem Krieg in Israel brachte der Samstag weitere schlechte Nachrichten. Möglicherweise wollten sich einige TV-Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagabend schlicht ablenken lassen. Das Erste zeigte ab kurz vor halb neun Uhr abends eine weitere Folge von "Verstehen Sie Spaß?" – das Unterhaltungsprogramm erreichte dabei bezogen auf die 14- bis 49-Jährigen die höchsten Quoten seit April 2020, als 40 Jahre "VSS" gefeiert wurden. Gemessen wurden im Schnitt 16,4 Prozent. 0,79 Millionen Personen dieser Altersklasse schauten die ARD-Sendung durchschnittlich, insgesamt waren sogar 3,18 Millionen am Start. Das Showduell mit Programmen von ProSieben und RTL gewann Das Erste somit jedenfalls mehr als deutlich.





So beschloss Das Erste den Samstag mit tollen 11,1 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und rangierte somit noch vor RTL, das nur auf 8,8 Prozent kam. ProSieben kam am Samstag auf genau sieben Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt