Die mit Abstand meistgesehene Sendung des Sonntags war der "Brennpunkt" im Ersten zur "Eskalation in Nahost": Durchschnittlich 8,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 20:24 Uhr dabei und trieben den Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Senders auf 28,4 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sondersendung mit 1,73 Millionen Personen sowie 25,4 Prozent Marktanteil an der Spitze. Die "Tagesschau" folgte in beiden Gruppen jeweils dahinter: Insgesamt 7,71 Millionen Menschen informierten sich um 20:00 Uhr alleine im Ersten, darunter 1,64 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile beliefen sich auf 27,2 und 24,9 Prozent.

Im ZDF wiederum kam die "heute"-Sendung eine Stunde zuvor auf 4,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen, ehe ein "ZDF spezial" im Anschluss noch 3,68 Millionen vor dem Fernseher hielt. Gefragt war im Vorfeld schon die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen zu den Landtagswahlen: So kam das ZDF ab 17:29 Uhr im Schnitt auf 2,33 Millionen Menschen, während im Ersten kurz danach durchschnittlich 2,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt wurde. In beiden Fällen lag der Marktanteil übrigens bei 13,1 Prozent. Bemerkenswert: Das Erste verbuchte auch beim jungen Publikum einen überzeugenden Marktanteil von 11,0 Prozent.

Gleichzeitig punkteten auch die Dritten: Im BR Fernsehen erreichte die Sondersendung zur Wahl in Bayern ab 17:14 Uhr im Schnitt einen Marktanteil von 13,2 Prozent im eigenen Sendegebiet, ehe die anschließende Nachrichtensendung gar mit 21,3 Prozent überzeugte. Bundesweit wurden zunächst 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, ab 18:30 Uhr fanden sogar 800.000 Menschen den Weg zum BR. Im HR Fernsehen wiederum überzeugte die Sondersendung zur Wahl indes mit 15,1 Prozent Marktanteil innerhalb Hessens, bevor die "Hessenschau" mit 22,7 Prozent abräumte und bundesweit von 470.000 Personen gesehen wurde.

Gefragt waren derweil am späten Abend auch noch einmal die Nachrichtenmagazine in den Hauptprogrammen: Die "Tagesthemen Extra" überzeugten mit 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,3 Prozent Marktanteil, während das "heute-journal" parallel dazu von 3,31 Millionen Menschen gesehen wurde. Stark waren die "Tagesthemen" auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sich der Marktanteil mit dem Rückenwind des "Tatorts" noch auf 13,8 Prozent belief, ehe schließlich auch "Anne Will" mit 11,2 Prozent überzeugte. Insgesamt erreichte der Polittalk in dieser Woche ab 22:23 Uhr übrigens im Schnitt 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Hauptnachrichten der Privatsender spielten am Sonntag indes nur eine untergeordnete Rolle beim Publikum - selbst "RTL aktuell" stieß nur auf sehr geringes Interesse. Trotz des an Nachrichten gewiss nicht armen Tages beschränkten sich die Kölner auf eine Mini-Ausgabe gegen 19 Uhr, die - eingebettet in die NFL-Berichterstattung - nicht über 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam und in der Zielgruppe nur einen Marktanteil von 8,7 Prozent verzeichnete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt