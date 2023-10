25 Minuten später als üblich begann am Sonntag der "Tatort" im Ersten - doch eingebettet in Sondersendungen zur Lage in Israel und den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, war der Krimi auch auf ungewöhnlichem Sendeplatz ein voller Quoten-Erfolg. Die Abschiedsfolge mit Heike Makatsch als Ermittlerin verzeichnete ab 20:40 Uhr im Schnitt 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil bei hervorragenden 26,9 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Film mit 1,35 Millionen Personen sowie 20,8 Prozent Marktanteil ebenfalls als Marktführer hervor.

Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war wie so oft das ZDF, das diesmal auf den "Herzkino"-Film "Ein Sommer auf Malta" setzte und damit von 4,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Der Maktanteil belief sich auf überzeugende 15,5 Prozent. In der jungen Zielgruppe wiederum schaffte abseits des Ersten um 20:15 Uhr einzig ProSieben einen zweistelligen Marktanteil: Dort kam "Wonder Woman 1984" mit 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren auf immerhin 10,5 Prozent. Insgesamt erreichte der Streifen im Schnitt 1,51 Millionen Menschen.

Erstaunlich gering war das Interesse an James Bond, der in Sat.1 zu seinem jüngsten Einsatz kam: Mit 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von gerade mal 5,8 Prozent in der Zielgruppe lief es ziemlich überschaubar. Auch "Stirb an einem anderen Tag" war im weiteren Verlauf des Abends mit 6,5 Prozent nicht viel gefragter. Für einen zweistelligen Marktanteil sorgte in Sat.1 am Sonntag einzig Harry Potter im Nachmittagsprogramm: "Harry Potter und der Halbblutprinz" bewegte sich mit 10,5 Prozent deutlich über den Normalwerten von Sat.1.

Weiter durchwachsen läuft es für die NFL bei RTL: Während das London Game am Nachmittag fast durchweg zweistellige Marktanteile erreichte, konnte das Abendspiel ab kurz nach 19 Uhr zeitweise kaum mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe einfahren. Trotzdem gingen die Kölner als stärkster Privatsender des Tages hervor und hatten mit 9,0 Prozent Marktanteil letztlich über zwei Prozentpunkte Vorsprung auf ProSieben. Marktführer bei Jung und Alt war jedoch Das Erste, das mit Marktanteilen von 14,4 Prozent bei allen sowie 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt