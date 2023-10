am 10.10.2023 - 08:37 Uhr

Nach mehrmonatiger Pause hat Vox am Montag "Guidos Deko Queen" mit einer neuen Folge zurück ins Programm geholt. Der Start in die frische Staffel verlief aber alles andere als nach Plan: Nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, davon kamen 70.000 aus der klassischen Zielgruppe. Beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren entsprach das schlechten 4,0 Prozent Marktanteil. Im Frühjahr erzielte die Sendung im Schnitt mehr als doppelt so viel, der niedrigste damals gemessene Wert lag bei 5,5 Prozent.

Die vergleichsweise schwache Rückkehr ist auch deshalb überraschend, weil Guido Maria Kretschmer sich selbst am Montag eigentlich eine gute Rampe baute. "Shopping Queen" kam im Vorfeld der Sendung nämlich noch auf deutlich bessere 7,8 Prozent Marktanteil, hier sahen 470.000 Menschen zu. Und auch nach der "Deko Queen" lief es für Vox besser: "Zwischen Tüll und Tränen" erreichte 5,8 Prozent, "First Dates" kam auf 7,7 Prozent und "Das perfekte Dinner" landete bei starken 8,3 Prozent.

Mit der Performance am Nachmittag richtig zufrieden sein kann man derweil bei RTL: "Punkt 12" bot den nachfolgenden Formaten mit 17,5 Prozent bereits einen guten Vorlauf. "Barbara Salesch - Das Strafgericht" urteilte im Anschluss vor 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, das hatte 11,9 Prozent Marktanteil zur Folge. Ulrich Wetzel steigerte sich danach auf 14,7 Prozent, was ein neues Allzeit-Hoch für ihn ist. Der Höhepunkt war da aber noch nicht erreicht, "Verklag mich doch" landete ab 17 Uhr nämlich bei äußerst starken 15,9 Prozent - es ist ein Wert, den RTL zu dieser Uhrzeit schon lange nicht mehr erreichte.

Enttäuschend lief es dagegen am Nachmittag für Sat.1: Die "Klinik am Südring" schwankte zwischen 3,3 und 6,8 Prozent, das "Volle Haus" blieb zum Wochenstart bei 4,2 Prozent hängen. Bei Kabel Eins hielten sich die Eigenproduktionen zwischen 17 und 19:30 Uhr immerhin über der Marke von 4 Prozent, am stärksten war dabei "Mein Lokal, Dein Lokal" (4,6 Prozent). "Achtung Kontrolle" musste sich dann aber mit nur 2,8 Prozent zufrieden geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt