5,50 Millionen Menschen haben sich am Montag um 20 Uhr die "Tagesschau" im Ersten angesehen, 4,50 Millionen waren es im Anschluss noch beim "Brennpunkt" über die aktuelle Lage in Israel. Mit 21,3 und 16,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren beide Info-Sendungen sehr gefragt beim Publikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 21,9 und 17,5 Prozent gemessen. Das Erste konnte diese Werte aber nicht mit ins reguläre Abendprogramm retten.

Die Komödie "Karla, Rosalie und das Loch in der Wand" sahen sich ab 20:30 Uhr nur noch 2,29 Millionen Menschen an. Damit hatte der Film in der Primetime eine niedrigere Reichweite als etwa der "Großstadtrevier"-Staffelstart (2,53 Mio.) oder auch "Gefragt - Gejagt" (2,71 Mio.) am Vorabend. Mit 8,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum blieb der Film unter dem Senderschnitt hängen, allerdings handelte es sich bei der Ausstrahlung auch nur um eine Wiederholung.

Das führte dazu, dass das ZDF am Montag ungefährdet den Tagessieg einfahren konnte. Die Mainzer unterhielten mit einer neuen Ausgabe der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" insgesamt 6,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit erreichte das ZDF in der Primetime hervorragende 23,9 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum wurden vergleichsweise gute 8,3 Prozent gemessen.

Geholfen hat dem ZDF sicherlich auch, dass der Krimi pünktlich um 20:15 Uhr begann. Das hat man geschafft, obwohl nach den "heute"-Nachrichten noch ein "ZDF Spezial" zur aktuellen Situation in Israel zu sehen war. Mit 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,4 Prozent Marktanteil war das auch sehr gefragt. Im Anschluss lief "WISO" einfach etwas kürzer, was aus Quotensicht die richtige Entscheidung war. Die Sendung performt ohnehin immer schwächer als das restliche Programm - und so war es auch dieses Mal. Mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren 9,9 Prozent drin.

