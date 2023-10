am 10.10.2023 - 09:23 Uhr

Mit weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern und 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Hochzeit auf den ersten Blick" vor zwei Wochen ziemlich schwach gestartet. Eine Woche später gelang immerhin der Sprung über die 1-Million-Marke und auch der Marktanteil kletterte etwas. Noch weiter nach oben ging es in Woche drei nun nicht. "Hochzeit auf den ersten Blick" schaffte mit der dritten Folge das Kunststück, fast die gleichen Reichweiten wie vor einer Woche zu erzielen.

Es sahen 1,11 Millionen Menschen zu, 380.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Die Gesamtreichweite weicht damit nur um rund 10.000 von der aus der Vorwoche ab, der Marktanteil lag mit 7,6 Prozent aber wieder etwas niedriger. "Hochzeit auf den ersten Blick" liegt damit außerdem weiterhin unter früher erzielten Quoten: Zuletzt kam das Format im Durchschnitt immer auf fast 10 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, davon ist man in diesem Jahr ein gutes Stück entfernt.

Vielleicht hat es sich für Sat.1 auch nicht als gute Entscheidung erwiesen, den Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" an diesem Montag durch ein "Newstime"-Spezial nach hinten zu verschieben. Die Nachrichtensendung zu den aktuellen Ereignissen in Israel erreichte 850.000 Menschen sowie 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die reguläre "Newstime"-Ausgabe lag davor bei 5,6 Prozent.

Bei RTL begann "Wer wird Millionär?" ebenfalls mit einer 15-minütigen Verspätung, kam allerdings auf insgesamt 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Ein "RTL Aktuell Spezial" erreichte zuvor zwar nur 9,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, mit der Reichweite in Höhe von 2,31 Millionen wird man beim Sender aber wohl zufrieden sein.

Und noch ein kurzer Blick zu Vox: Dort unterhielt "Die Höhle der Löwen" 600.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49, die Gesamtreichweite betrug 1,40 Millionen. Mit den erzielten 11,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man in Köln zufrieden sein. Die Gründershow zeigt damit einmal mehr, wie konstant sie performt - auch wenn sie ebenfalls ihre besten Zeiten aus Quotensicht merklich hinter sich hat. 2021 erreichte Vox mit der Herbst-Staffel im Schnitt noch fast 17 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt