Die vierte Folge der diesjährigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel hat – bei in etwa konstanten Reichweiten – die besten Marktanteile in der klassischen Zielgruppe eingefahren. Ab 20:15 Uhr waren für RTL an diesem Dienstag 14,7 Prozent drin, eineinhalb Punkte mehr als sieben Tage zuvor und 0,5 Punkte mehr als beim Staffelauftakt, was bis dato das beste Ergebnis des Jahres war. Zur besseren Vergleichbarkeit gelten hier jeweils die vorläufig gewichteten Werte. Mit den 14,7 Prozent am Dienstag war RTL bei 14-49 die Markführung am Abend sicher. Insgesamt schauten im Schnitt 1,78 Millionen Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt