"Die Verräter" sind für RTL in der linearen Ausstrahlung weiterhin kein allzu großer Erfolg. Nachdem das Format in der vergangenen Woche auf weniger als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gefallen war, zog die Quote diesmal aber immerhin wieder an - die Rückkehr in die Zweistelligkeit wurde aber dennoch knapp verpasst. Mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es am Mittwochabend nur für einen Marktanteil von 9,6 Prozent.

Damit reihte sich RTL nicht nur hinter "Aktenzeichen XY" und "TV total" ein, sondern auch hinter Sat.1, wo "Das große Backen" in dieser Woche mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent deutlich über dem Senderschnitt lag. Insgesamt lockten "Die Verräter" sogar noch ein paar Fans weniger vor den Fernseher als in der Vorwoche: Mehr als 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren nicht drin, der Marktanteil lag hier bei 5,3 Prozent. Und auch in der RTL-Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb das Format mit 7,5 Prozent blass.

Die Info-Schiene sorgte derweil im weiteren Verlauf des Abends noch einmal für einen leichten Aufschwung: So kamen "RTL Direkt", "Stern TV" und das "Nachtjournal" in der klassischen Zielgruppe auf zweistellige Marktanteile zwischen 10,7 und 10,9 Prozent und trugen letztlich dazu bei, dass der Sender unterm Strich trotz der Schwäche um 20:15 Uhr noch Tagesmarktführer bei den 14- bis 49-Jährigen wurde. Besonders stark war daneben "RTL aktuell" im Vorabendprogramm: Mit genau 20,0 Prozent Marktanteil erreichte die Nachrichtensendung ihren besten Marktanteil seit Anfang August und war mit insgesamt 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zugleich die meistgesehene RTL-Sendung des Tages.

Durchwachsen verlief indes der Abend für Vox: Dort steigerte sich "Doc Caro" zwar auf 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe ging der Marktanteil der neuen Dokusoap binnen Wochenfrist um über einen Prozentpunkt auf unspektakuläre 6,0 Prozent zurück. Vox lag damit aber zumindest vor Kabel Eins, das mit dem Spielfilm "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" nicht über 3,8 Prozent hinauskam. Auf ähnlicher Flughöhe war übrigens auch Nitro unterwegs, das mit "Zurück in die Zukunft II" um 20:15 Uhr mit 3,3 Prozent Marktanteil punktete und später mit "Spider-Man 2" noch 4,3 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt