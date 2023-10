Freud' und Leid liegen bei ProSieben am Mittwochabend meist eng beieinander. In dieser Woche war die Diskrepanz besonders groß, denn während "TV total" zunächst mit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einmal mehr überzeugte, fiel "Zervakis & Opdenhövel. Live" im Anschluss auf die schwächste Quote seit etwas mehr als einem Jahr.

Gerade mal 3,9 Prozent betrug der Marktanteil des Magazins mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel ab 21:24 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen - ein desolater Wert, erst recht gemessen am erfolgreichen Vorlauf. Auch die Gesamt-Reichweite brach danach regelrecht ein: Mit nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es hier für lediglich 1,6 Prozent Marktanteil. Kein anderes Vollprogramm erreichte zu diesem Zeitpunkt weniger Menschen als ProSieben.

Und der Tiefpunkt war damit noch gar nicht erreicht, denn die Doku-Reihe "What about..." sackte um 22:12 Uhr auf 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab, ehe "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" eine weitere Stunde später sogar mit 2,8 Prozent vollends unter die Räter geriet. Trotz "TV total" verbuchte ProSieben auf diese Weise letztlich nur einen Tagesmarktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Noch desolater sah es zu später Stunde übrigens für RTLzwei aus, wo es sich als schlechte Idee erwies, ab 22:15 Uhr noch einmal mehrere Folgen der Vorabend-Dokusoap "B:Real" zu zeigen. Obwohl "Die Wollnys" zuvor noch mit 5,1 Prozent Marktanteil überzeugten, sackte "B:Real" auf desolate 1,5 Prozent ab. Um 23:19 Uhr lag der Marktanteil des Formats sogar nur noch bei 0,9 Prozent. Und auch insgesamt traf RTLzwei nicht den Geschmack des Publikums: Gerade mal 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben zu diesem Zeitpunkt noch am Ball.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt