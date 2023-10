Nachdem "The Voice of Germany" in der vergangenen Woche bei Sat.1 überraschend in den einstelligen Bereich gefallen ist, hat sich die Musikshow am Donnerstag wieder spürbar erholt gezeigt. Mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete ProSieben einen sehr guten Marktanteil von 14,1 Prozent und ging damit als klarer Marktführer in der Primetime hervor - mehr junge Personen erreichten nur die "Tagesschau" und "GZSZ". Für "The Voice" war es zugleich der zweitbeste Wert der laufenden Staffel. Und auch insgesamt zog die Reichweite wieder an: 1,55 Millionen Menschen waren im Schnitt dabei, über 200.000 mehr in den vergangenen Wochen.

Im Windschatten dieses Erfolgs konnte im Anschluss erstmals auch der Ableger "The Voice Rap" etwas reißen: Nachdem die Show bislang durchweg einstellige Marktanteile verzeichnete, lief es diesmal mit 10,8 Prozent in der Zielgruppe richtig gut. Der Quoten-Einbruch folgte für ProSieben erst mit "red", denn das Promi-Magazin sackte ab 23:33 Uhr auf desolate 3,7 Prozent ab und kam insgesamt nicht über 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe musste ProSieben letztlich dann auch knapp RTL überlassen, auch wenn die Kölner vor allem von einer stabilen Daytime profitierten.

In der Primetime gab's für RTL jedenfalls nicht viel zu holen: Das "Stern TV Spezial" zum Thema "Kein Opfer mehr! Flucht aus der Beziehungshölle" kam um 20:15 Uhr nicht über 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Auch "RTL Direkt", ein weiteres "Stern TV Spezial" sowie das "Nachtjournal" blieben danach klar einstellig. Etwas hinter RTL reihte sich Vox ein, wo "Jurassic World: Das gefallene Königreich" gute 7,8 Prozent Marktanteil erzielte. Solide lief's indes für "Rosins Restaurants", das sich bei Kabel Eins mit 4,6 Prozent knapp vor der RTLzwei-Dokusoap "Reeperbahn privat" einsortiere, für die 4,5 Prozent drin waren.

Stärkster "The Voice"-Verfolger in der Primetime war dagegen beim jungen Publikum zunächst "Der Irland-Krimi", der im Ersten mit einer neuen Folge auf gute 9,0 Prozent Marktanteil kam. Beim Gesamtpublikum war der Film ohnehin nicht zu schlagen: 6,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten ihn mit 25,2 Prozent Marktanteil zum ungefährdeten Spitzenreiter. Ungeachtet dessen legte auch die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" zu: 3,07 Millionen Personen schalteten um 20:15 Uhr ein, ehe eine weitere Folge auf 3,15 Millionen kam. Noch gefragter waren jedoch die beiden Vorabendserien: Die "SOKO Stuttgart" brachte es auf 3,54 Millionen Menschen, "Notruf Hafenkante" später sogar auf 3,61 Millionen.

