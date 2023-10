Die 159. Ausgabe von "Volles Haus! Sat.1 Live" war die Letzte. Eine klassische Verabschiedung mit größerem Tam-Tam im Studio gab es nicht. Dass es sich um das Finale der vor über einem halben Jahr mit großen Hoffnungen gestarteten Show handelte, konnte das Publikum allenfalls erahnen, als um kurz vor 18 Uhr in einer Bauchbinde jener Produktionsfirma gedankt wurde, die das Format im Sommer von Flat White übernahm, letztlich aber auch nicht mehr in den sicheren Hafen manövrieren konnte: Red Seven.

Ausreißer nach oben, geschehen etwa am 5. Oktober mit etwas mehr als sieben Prozent bei den klassisch Umworbenen, blieben bis zuletzt eine absolute Ausnahme bei der "Alles-in-einer-Show". Und so endet das schief gegangene Sat.1-Experiment mit einem Marktanteilsschnitt von weniger als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen – und mit durchschnittlich über alle Ausgaben hinweg nur etwas mehr als 200.000 zusehenden Personen. Ab Montag sollen es um 15 Uhr Geschichten aus Deutschland in "We are Family" und danach neue "Tier-Docs" richten.



Das dürfte auch deshalb kein Selbstläufer werden, weil sich schon zuletzt das um 18 Uhr gesendete "Lebensretter hautnah" sehr schwer tat. Die Doku kam am Freitag nicht über miese 2,3 Prozent hinaus. Die allgemeine Sat.1-Schwäche am Nachmittag und Vorabend könnte auch der Daily Soap "Die Landarztpraxis" das Leben schwer machen. Sie läuft am Montag erstmals um 19 Uhr. Auf diesem Sendeplatz verabschiedete sich am Freitag nun "Lenßen übernimmt" – mit ebenfalls schlechten Quoten. 2,3 und 2,9 Prozent Marktanteil wurden bei den klassisch Umworbenen ermittelt.

Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 6,2 Prozent bei den Werberelevanten sicherte sich Sat.1 am Freitag nun den fünften Platz. Man landete vier Zehntel hinter Vox und 1,1 Prozentpunkte hinter ProSieben.

