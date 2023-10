Sehr namhaft besetzt – und entsprechend erfolgreich war die am Freitag ab 22 Uhr gesendete "NDR Talkshow", die eine besondere war: Es war Episode Nummer 1000, die Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderierten. 1,55 Millionen Personen sahen die Sendung, in der unter anderem Günther Jauch und Christoph Maria Herbst zu Gast waren – somit gehörte das Programm zu den 25 meistgesehenen Programmen am Freitag. Sowieso, wenn man bedenkt, dass die Talkshow parallel auch noch im HR ausgestrahlt wurde und dort auf weitere rund 340.000 zusehende Personen kam. Im NDR lag die ermittelte Quote bei 9,9 Prozent.

Im direkten NDR-Sendegebiet lag die Reichweite des Jubiläums übrigens bei etwas mehr als 700.000, die Quote bei 22,6 Prozent. Auch bei den Jüngeren war die bis 0:40 Uhr dauernde Ausstrahlung ein Erfolg. Bundesweit wurden 3,8 Prozent Marktanteil ermittelt, im HR lag die Quote bei 0,8 Prozent. Der im WDR ab 22 Uhr gesendete "Kölner Treff" kam dagegen nicht an. Dort lag die Reichweite bei im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, 1,6 Prozent Marktanteil bundesweit waren die Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der "Kölner Treff" gerade einmal 0,4 Prozent.



Erfolgreich unterwegs war indes auch der MDR, der am Freitag, den 13. mit der Übertragung der "goldenen Henne" zur besten Sendezeit im Schnitt 1,13 Millionen Menschen ab drei Jahren anlockte. So ergaben sich starke 5,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren wurden 1,7 Prozent gemessen.



Und noch einen eher seltenen Gast erleben die Top25 des Freitags. Gleich doppelt vertreten in der Hitliste der 14- bis 49-Jährigen ist der Disney Channel. Dort räumte ein Filmdoppel nämlich vergleichsweise üppig ab. Um 20:15 Uhr sicherte sich "Vaiana" im Schnitt 5,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,63 Millionen Personen schauten den Film. Somit landete der Sender etwa vor Kabel Eins, wo "Navy CIS" mit zwei Folgen bis 22:15 Uhr auf 0,46 und 0,57 Millionen Zusehende kam.

Nach 22:20 Uhr sicherte sich beim Disney Channel "Rapunzel – Verföhnt, verlobt, verheiratet" dann noch 4,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe 14-49. 0,51 Millionen Menschen schauten diesen Film am späteren Abend. Somit lag Disney zur Freitagsprimetime sehr weit vor Super RTL, wo "Asterix – Operation Hinkelstein" auf 2,3 Prozent bei den Werberelevanten kam. "Louis, der Heiratsmuffel" schloss sich mit 1,7 Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt