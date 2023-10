Am ersten September-Montag hatte sich im Kabel-Eins-Vorabendprogramm bekanntlich das "Quiz Taxi" zurückgemeldet. Sechs Wochen später ist die Staffel nun zu Ende und das Fazit fällt selbst bei wohlwollender Betrachtung nicht wirklich gut aus. Immerhin: Dass durchaus Interesse bestand, zeigte gleich die zweite Folge Anfang September, die bei den klassisch Umworbenen mehr als sieben Prozent generierte. Vor allem in jüngerer Vergangenheit pendelte sich die Ratesendung jedoch bei mauen Ergebnissen um die vier Prozent ein.

Marktanteil-Langzeittrend: Quiz-Taxi Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Am Freitag sicherte sich das Programm ab kurz vor 19 Uhr nur drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, insgesamt schauten 0,34 Millionen zu. Direkt im Vorfeld war "Mein Lokal, dein Lokal" auf knapp eine halbe Million Fans gekommen, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen 14- bis 49-Jährigen landete das Programm bei 5,4 Prozent. Ab Montag läuft nun "Achtung Kontrolle" wieder länger. Die Reportage-Sendung war am Freitag mit 2,7 Prozent aber ebenfalls nicht stark unterwegs.

Zur Primetime kam "Navy CIS" zunächst auf Werte unter vier Prozent bei den Umworbenen, erst nach 23:15 Uhr ging es auf 5,9 Prozent nach oben. RTLzwei sicherte sich mit seinem Spielfilm "R.E.D. – Älter, Härter, Besser" schöne 5,8 Prozent. Die ermittelte Reichweite des Films lag bei im Schnitt 1,04 Millionen. "Training Day" schloss sich mit 4,7 Prozent an.



Bei Vox funktionierte "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" mit diesmal 6,9 Prozent ziemlich gut, "Jurassic World: Das gefallene Königreich" sorgte am späteren Abend dann aber nur noch für 4,8 Prozent. Die Gesamtreichweiten der beiden Programme beliefen sich auf 0,83 und 0,55 Millionen. ProSieben setzte nach 20:15 Uhr indes auf den Film "The Return of the First Avenger" und landete bei 7,8 Prozent. Erstaunlich: Mit im Schnitt 1,01 Millionen Fans fiel die Reichweite niedriger aus als bei RTLzwei, die Gesamtquote war mit 4,4 Prozent identisch.

Tele 5 setzte nach 22 Uhr auf "SchleFaZ" und sammelte mit "Deathsport" diesmal 2,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ein. Die ermittelte Gesamtreichweite lag bei 0,20 Millionen. Im Vorfeld war "Solar Attack – Der Himmel brennt" auf 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt