Premiere für den neuen Bundestrainer: In den USA und gegen die USA stand Julian Nagelsmann erstmals an der Seitenlinie bei einem Länderspiel. RTL übertrug den letztlichen Sieg des DFB-Teams zu deutscher Primetime live und erreichte damit im Schnitt 7,05 Millionen Fans in der gegen 21:10 Uhr gestarteten ersten Halbzeit und sogar 7,76 Millionen nach dem Seitenwechsel ab 22:15 Uhr. Damit sahen deutlich mehr Menschen den Nagelsmann-Einstand als das letzte Hansi-Flick-Spiel (damals rund 5,3 und 6,4 Millionen). An das Match, das Rudi Völler auf der Bank begleitete, kam Nagelsmann aber nicht heran: Die damals im öffentlich-rechtlichen TV gelaufene Partie hatte 10,3 Millionen Menschen erreicht.

Sport lief am Samstag auch im Ersten. Hier sendete man die Frauen-Bundesliga-Partie zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt ab 18 Uhr: 1,7 Millonen Fans des runden Leders schauten zu und sorgten gesamt für passable 10,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,2 Prozent gut. Parallel lief das Spiel auch bei Magenta Sport und DAZN, wie viele dort zuschauten, ist aber nicht bekannt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt