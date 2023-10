Dass sich Kabel Eins im Senderranking 14-49 in Sachen Tagesmarktanteil den zweiten Platz sichert, kommt wahrlich nicht alle Tage vor. Am Samstag war das der Fall, was allerdings nicht unbedingt daran lag, dass Kabel Eins einen Wundertag hatte. Stattdessen waren andere einfach noch viel schwächer unterwegs. Ganz vorne landete RTL mit überragenden 17,9 Prozent. Danach kam lange lange nichts. Kabel Eins holte 5,8 Prozent, was eben für den Silberrang reichte. Vox wurde mit 5,4 Prozent Dritter, Sat.1 mit fünf Prozent Vierter. ProSieben musste sich sogar mit desolaten 4,5 Prozent zufrieden geben.

© FOX

Somit lag der Streifen exakt auf dem Level, das ProSieben abendfüllend mit "Die besten TV-Streiche by ProSieben" erreichte. ProSieben scheiterte am Abend also knapp an der Vier-Prozent-Marke und holte (gegen Fußball wohl einkalkuliert) miese Quoten. Rund 440.000 Menschen sahen das vierstündige Programm im Schnitt.



Für gute Quoten sorgte indes der Staffelstart von "Miniatur Wunderland XXL" im Nitro-Programm ab 15:50 Uhr. Die Doppelfolge brachte 2,4 und 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein. Das ist auch deshalb gut, weil "Top Gear" zuvor und "Die Rettungsflieger" danach nur auf die Hälfte oder weniger kamen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt