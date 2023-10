Mit Spannung und eventuell auch etwas Nervosität dürfte die Sat.1-Führungsriege am frühen Dienstagmorgen auf die Zahlen geschaut haben, die immer zuerst eintreffen: Die Tagesmarktanteile. Und eventuell hat man da schon etwas durchgeschnauft. Am Montag sicherte sich Sat.1 6,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Das ließ den Rückschluss zu, dass es vermutlich in der neugestalteten Sendeschiene nach 15 Uhr nicht ganz in die falsche Richtung lief.





Am Nachmittag waren derweil die Formate "We are Family" und "Die Tier-Docs!" mit fünf und 4,8 Prozent in der Zielgruppe gestartet. 0,27 und 0,22 Millionen schauten zu. Gegenüber dem "Vollen Haus" ist auch das eine Verbesserung, wenngleich Sat.1 mittelfristig noch mehr zum Ziel haben müsste. Die auf eine knappe halbe Stunde Sendezeit verlängerte "Newstime" holte schließlich ab 19:45 Uhr 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hochzeit auf den ersten Blick" punktete zur Primetime dann mit rund 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ermittelt wurden gute 9,1 Prozent bei den Jüngeren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt