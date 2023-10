Einblicke in Häuser von Superreichen oder das weltberühmte Château in Cannes hat RTLzwei für zwei neue Folgen von "Geissens Mega Mansions" versprochen. Doch das Interesse an der Fortsetzung des Formats, das 2022 noch "Die Geissens – Roberts Mega Mansions" hieß, war nicht sonderlich groß. Kam die Sendung im Juni des Vorjahres noch auf rund 800.000 zusehende Personen, waren es am Montag zur besten Sendezeit nur noch rund 500.000. In der werberelevanten Zielgruippe war die Quote rückläufig, sie fiel um rund eineinhalb Punkte auf dürftige 4,2 Prozent.

Das sich nach 22:20 Uhr anschließende "Krass und crazy" floppte mit nur drei Prozent bei den Umworbenen. So war es für RTLzwei ein Mager-Montag, der nur 3,7 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe hervorbrachte. RTLzwei war somit schwächstes Vollprogramm. Kabel Eins lag davor, sicherte sich gute 4,9 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Der Primetime-Film "Terminator 2" war für 4,2 Prozent Marktanteol gut, lag also auf Augenhöhe mit den Supervillen. Dafür drehte Kabel Eins dann nach 23:20 Uhr gehörig auf: "Bloodsport" ließ die Quoten auf durchschnittlich 7,8 Prozent ansteigen.

Gut lief der Abend zudem für die "Bones"-Strecke bei Super RTL. Schon ab 20:15 Uhr kam der einstige US-Krimi auf 3,5 Prozent bei den Jüngeren. Mit weiteren Folgen wurden steigende Ergebnisse verbucht: 3,7, 4,9 und nach 23 Uhr dann sogar starke sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Bones" sorgte somit wesentlich dafür, dass Super RTL am Montag mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) stärkstes Spartenprogramm wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt