Mit dem zweitbesten Marktanteil der Herbststaffel hat sich "Die Höhle der Löwen" am Montag verabschiedet. Die Gründershow sicherte sich bei den klassisch Umworbenen ab 20:15 Uhr im Schnitt 12,2 Prozent Marktanteil. Nur die Auftaktsendung Ende August, die auf rund 14 Prozent kam, lief noch besser. Am Montag nun schauten im Schnitt um die eineinhalb Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Für die gesamte Herbststaffel von "DHDL" gilt somit: Man hat die Werte der Frühjahrsstaffel nahezu gehalten. Im Herbst waren es knapp zwölf Prozent, die das Format erzielte, im Frühjahr wurden minimal mehr als zwölf Prozent ermittelt.

Nach oben ging es indes auch für "Young Sheldon" im ProSieben-Programm. Mit 9,9 Prozent Marktanteil sicherte sich die neue Folge um 20:15 Uhr das beste Ergebnis seit der Rückkehr Anfang September. 0,79 Millionen Menschen sahen die halbstündige Sitcom. Die nachfolgende Wiederholung hielt dieses Level aber nicht und musste sich dann mit 7,1 Prozent zufrieden geben. Ein "Simpsons"-Doppelpack speckte nach 21:10 Uhr nochmals ab – und kam nicht mehr über 5,0 und 5,6 Prozent hinaus.



Erst mit "The Big Bang Theory" lief es für ProSieben dann wieder besser: Die Serie erreichte schnell mehr als sechs Prozent, nach 23:20 Uhr dann sogar 9,4 Prozent. RTL ordnete sich indes mit "Wer wird Millionär?" bei den 14- bis 49-Jährigen hinter den "Löwen" ein. Die Quizshow erreichte am Montag 11,4 Prozent, "RTL Direkt" schloss sich mit 12,1 Prozent an. Insgesamt wurden Reichweiten in Höhe von 2,85 und 2,39 Millionen Menschen erreicht.

Erfolgreich war auch die Nachmittagsschiene. "Ulrich Wetzel – Das Strafgericht" hatte in der 16-Uhr-Stunde 14 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten erreicht – ein Schaden durch die neuen Sat.1-"Tier Docs" entstand also keineswegs. In der Stunde zuvor punktete Barbara Salesch bei den 14- bis 49-Jährigen schon mit 12,4 Prozent, "Verklag mich doch" sicherte sich nach 17 Uhr noch 10,1 Prozent, "Unter uns" kam danach auf 10,9 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt