am 17.10.2023 - 09:05 Uhr

Mit großem Abstand das beim Gesamtpublikum meistgesehene Primetime-Programm war am Montag der 90-Minüter "Das Mädchen von früher" im Zweiten. Im Schnitt sahen 5,48 Millionen Menschen ab drei Jahren zu – 20,6 Prozent wurden somit erzielt. Alle anderen 20:15-Uhr-Programme hatten weit weniger Publikum. Dahinter folgte schon "Wer wird Millionär?" mit 2,85 Millionen, der ARD-Film "Servus, Schwiegermutter" kam auf 2,67 Millionen (10,1%).





Erfolgreich wie üblich war ZDFneo am Montagabend: "Inspector Barnaby" sahen zuerst 1,8, dann rund 1,7 Millionen Personen. Insgesamt wurden somit 6,9 und 9,6 Prozent Marktanteil erreicht. Mit 16,2 Prozent Tagesmarktanteil lief es am Montag für das ZDF sehr gut. Hinzu kommen noch 4,7 Prozent, die ZDFneo generierte. Der Spartensender schob sich im Ranking somit auf Platz sechs vor. 9,6 Prozent erreichte Das Erste, was für Platz drei hinter RTL (9,8%) reichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt