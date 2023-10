Während das Freundschaftsspiel der deutschen Fußball-Nationalelf der Herren gegen die USA trotz Zeitverschiebung hierzulande zur Primetime zu sehen war und mehr als sieben Millionen Fans vor den Fernseher lockte, musste man schon zu den eisernen Fußball-Fans gehören, um auch die Partie gegen Mexiko nicht zu verpassen: Erst gegen 2:15 Uhr nachts wurde das Spiel angepfiffen.

Angesichts dessen können sich die Reichweiten, die Das Erste mit der Übertragung erzielte, sehen lassen: Die erste Halbzeit verfolgten im Schnitt 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach zu nächtlicher Stunde einem Marktanteil von 29,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil ein ganzes Stück niedriger aus und lag bei 22,6 Prozent. Daten für die zweite Hälfte liegen noch nicht vor, weil sie nach 3 Uhr angepfiffen wurde.

Auch in der Primetime lag Das Erste in der Publikumsgunst bereits vorn: "Die Heiland" zählte dort im Schnitt 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren zwar rund 110.000 weniger als beim Staffelbestwert der Vorwoche, der Marktanteil belief sich trotzdem auf gute 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 8,8 Prozent sogar bei einem Bestwert. "In aller Freundschaft" hielt im Anschluss 4,26 Millionen beim Ersten, was 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, 7,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Das ZDF hatte in der Primetime klar das Nachsehen, für "Terra X History: Rückkehr der Diktatoren?" wollten 2,12 Millionen Menschen, was 8,0 Prozent Marktanteil entsprach. "Frontal" kam im Anschluss mit 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 7,9 Prozent Marktanteil. Trotzdem holte das ZDF die Tagesmarktführung mit einem Marktanteil von 14,0 Prozent und zwei Prozentpunkten Vorsprung auf Das Erste. Die stärksten ZDF-Sendungen liefen bereits am Vorabend, wo "heute" 4,21 Millionen Menschen erreichte, "Die Rosenheim-Cops" 4,05 Millionen. Der Marktanteil lag hier bei 17,0 Prozent - die Wiederholung einer alten Folge der Serie um 16:13 Uhr lag aber sogar bei herausragenden 28,0 Prozent Marktanteil, auch "Bares für Rares" und die "SOKO Köln" erzielten Marktanteil jenseits der 20-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt