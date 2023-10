Dass die Etablierung einer neuen täglichen Serie am Vorabend kein Selbstläufer sein wird, dürfte den Sat.1-Verantwortlichen auch im Vorfeld klar gewesen sein. Nachdem man zum Start immerhin bessere Marktanteile als in den letzten Wochen auf diesem Timeslot erzielen konnte, sah es am Dienstag bereits wieder schlechter aus.

Die zweite Folge sahen sich im Schnitt noch 570.000 Personen an, das waren rund 150.000 weniger als zum Serienstart am Montag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank von 3,4 auf 2,8 Prozent. Noch deutlicher war der Abschlag beim jüngeren Publikum: In der Altersgruppe 14-49 sank der Marktanteil von 4,5 auf 3,1 Prozent. "Die Landarztpraxis" war damit die Sat.1-Sendung mit dem schwächsten Marktanteil des Tages.

Sat.1 stellte sich in dieser Woche ja aber nicht nur am Vorabend neu auf, sondern änderte sein Programm bereits ab 15 Uhr. Die übrigen Neustarts zeigten sich an Tag 2 zumindest stabil. "We are Family" legte um 15 Uhr beim jungen Publikum leicht von 5,0 auf 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu, die Gesamt-Reichweite sank allerdings von 0,27 auf 0,21 Millionen. Danach erreichten "Die Tier-Docs" 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,1 Prozentpunkt weniger als am Montag.

"Lebensretter hautnah" legte in der Stunde zwischen 17 und 18 Uhr sogar auf Zielgruppen-Marktanteile von 5,3 und 4,9 Prozent zu, am Vortag waren hier nur 4,2 und 2,9 Prozent ermittelt worden. Um 18 Uhr blieb der Marktanteil mit 4,4 Prozent auf Vortagesniveau. Die Gesamt-Reichweite zog um 60.000 auf 0,42 Millionen an. "Die Landarztpraxis" konnte also sogar auf einen stärkeren Vorlauf bauen, wusste das aber nicht zu nutzen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt