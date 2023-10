1,54 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend das Finale der Sat.1-Show "Das große Backen" angesehen. Damit war war Sat.1 nicht nur der Privatsender mit der höchsten Reichweite in der Primetime, für die Backshow war es auch das beste Ergebnis der Staffel. 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 10,4 Prozent Marktanteil.

Und auch auf Staffelsicht kann Sat.1 zufrieden sein: "Das große Backen" ist eines der wenigen Formate, das dem Sender überhaupt noch zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen beschert. Auf Basis der nicht nachgewichteten Werte kam das Format mit allen Folgen auf 10,2 Prozent Marktanteil. Das ist ein starker Wert für Sat.1. Andererseits: Ein Jahr zuvor lag die Sendung noch bei 12,4 Prozent.

Gute Nachrichten gab es für Sat.1 derweil aus dem Vorabend: "Die Landarztpraxis" blieb beim jungen Publikum zwar bei schlechten 3,8 Prozent Marktanteil hängen, insgesamt schalteten jedoch 810.000 Menschen ein. Das ist die bislang höchste Reichweite der täglichen Serie mit Caro Frier - und ein Hoffnungsschimmer für die Verantwortlichen des Senders, nachdem die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstag auf 570.000 abgesackt war.

Doch zurück in die Primetime, dort lief es am Mittwoch beim jungen Publikum für "TV Total" richtig gut. Hier sahen 650.000 junge Menschen zu, das führte zu 12,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,26 Millionen Menschen ein. Doch so erfolgreich das Format mit Sebastian Pufpaff auch war, der Absturz folgte im Anschluss ziemlich prompt. "Zervakis & Opdenhövel. Live." hielt nur noch 420.000 Personen vor den Bildschirmen, in der klassischen Zielgruppe ging es auf 4,9 Prozent Marktanteil hinab. Die Doku "Der Fall Kellermayr - Mit tödlichen Grüßen" über eine österreichische Ärztin, die im Netz bedroht wurde und sich schließlich das Leben nahm, kam später sogar nur auf 2,8 Prozent.

Recht solide kam derweil Kabel Eins durch dem Abend. Mit dem Film “Verhandlungssache” unterhielt man 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,7 Prozent. “Hostage - Entführt” steigerte sich danach immerhin noch leicht auf 5,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt