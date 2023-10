am 19.10.2023 - 15:12 Uhr

Die Entwicklung der linearen Quoten des neuen RTL-Formats "Die Verräter - Vertraue niemanden" ist eher ernüchternd, bezieht man aber auch die zeitversetzte Nutzung mit ein, ergibt schon ein besseres Bild. Folge 4 aus der vergangenen Woche steigerte nachträglich die Reichweite noch um rund 200.000 auf 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und die Abrufe bei RTL+ sind da noch nicht eingerechnet.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich der Marktanteil von 9,6 noch auf 11,1 Prozent, was über dem RTL-Senderschnitt in dieser Altersgruppe lag. Das entsprach auch fast genau dem Schnitt, den die ersten vier Folgen nach der endgültigen Gewichtung der Quoten erzielen konnten - im Vergleich zu den rund 10,0 Prozent, wenn man die vorläufig gewichteten Werte heranzieht.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 13.10.

22:30 4,56

(+0,85) 21,2%

(+2,7%p.) 1,39

(+0,47) 25,6%

(+6,1%p.) Wilsberg - Wut und Totschlag 14.10.

20:15 5,57

(+0,38) 21,8%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,03) 8,4%

(+0,4%p.) Die Anstalt 10.10.

22:16 1,93

(+0,21) 11,6%

(+1,0%p.) 0,46

(+0,12) 12,3%

(+2,7%p.) Die Verräter - Vertraue niemandem! 11.10.

20:15 1,45

(+0,20) 6,0%

(+0,7%p.) 0,61

(+0,11) 11,1%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 12.10.

18:49 2,23

(+0,18) 11,0%

(+0,7%p.) 0,32

(+0,08) 9,4%

(+2,1%p.) Tatort: Bauernsterben 15.10.

20:30 8,74

(+0,18) 30,2%

(+0,1%p.) 1,21

(+0,07) 19,4%

(+0,9%p.) Bettys Diagnose 13.10.

19:28 2,76

(+0,18) 12,6%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,00) 5,6%

(-0,1%p.) Jenseits der Spree 13.10.

20:15 5,17

(+0,17) 20,4%

(-0,1%p.) 0,40

(+0,01) 8,2%

(-0,3%p.) Markus Lanz 11.10.

23:16 1,68

(+0,15) 17,2%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,03) 12,7%

(+0,6%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 11.10.

20:15 5,24

(+0,15) 20,4%

(+0,1%p.) 1,02

(+0,07) 18,0%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.10.-15.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:10 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Angeführt wird das Feld der Sendungen mit der höchsten zeitversetzten Nutzung auch in der vergangenen Woche aber natürlich wieder von der "heute-show", die nachträglich noch 850.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte und damit die Reichweite noch auf über viereinhalb Millionen hievte. Auch ohne das "ZDF Magazin Royale", das in der vergangenen Woche eine kurze Pause eingelegt hatte, dominiert das ZDF die Top 10 mit sieben der zehn Sendungen mit dem kräftigsten Nachschlag.

Dass insbesondere beim jüngeren Publikum Satire-Sendungen besonders gut zeitversetzt funktionieren, zeigt sich auch bei der "Anstalt", die den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von ohnehin schon guten 9,6 noch auf 12,3 Prozent ausbauen konnte. Insgesamt stieg die Reichweite noch um 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 13.10.

22:30 4,56

(+0,85) 21,2%

(+2,7%p.) 1,39

(+0,47) 25,6%

(+6,1%p.) Die Anstalt 10.10.

22:16 1,93

(+0,21) 11,6%

(+1,0%p.) 0,46

(+0,12) 12,3%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 12.10.

18:49 2,23

(+0,18) 11,0%

(+0,7%p.) 0,32

(+0,08) 9,4%

(+2,1%p.) Markus Lanz 10.10.

23:07 1,59

(+0,14) 15,4%

(+0,9%p.) 0,27

(+0,04) 12,8%

(+1,6%p.) Die Verräter - Vertraue niemandem! 11.10.

20:15 1,45

(+0,20) 6,0%

(+0,7%p.) 0,61

(+0,11) 11,1%

(+1,5%p.) Alles was zählt 13.10.

19:07 1,66

(+0,10) 8,6%

(+0,4%p.) 0,48

(+0,07) 15,3%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 13.10.

19:38 2,13

(+0,13) 9,5%

(+0,4%p.) 0,76

(+0,08) 19,3%

(+1,5%p.) extra 3 12.10.

22:53 1,89

(+0,14) 14,2%

(+0,7%p.) 0,35

(+0,05) 12,4%

(+1,4%p.) Alles was zählt 11.10.

19:06 1,76

(+0,07) 8,9%

(+0,2%p.) 0,44

(+0,05) 13,3%

(+1,2%p.) Schule am Meer - Familienbande 13.10.

20:15 3,23

(+0,13) 12,8%

(+0,1%p.) 0,41

(+0,07) 8,4%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.10.-15.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:10 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt