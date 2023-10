Nachdem die "Geo-Show" kürzlich am Samstagabend nur noch kaum mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, unternahm RTL am Donnerstag den nächsten Versuch, seine Wissensmarke "Geo" zusammen mit Dirk Steffens ins Fernsehen zu bringen. Zum Auftakt konnte "Die große Geo-Story" dann auch auf Anhieb überzeugen: Mit insgesamt 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 10,7 Prozent bewegte sich das RTL-Format auf Augenhöhe mit "The Voice of Germany" bei ProSieben.

Die Musikshow erreichte parallel zur "Geo-Story" gute 11,2 Prozent Marktanteil, büßte damit allerdings gegenüber der Vorwoche fast drei Prozentpunkte ein. Insgesamt erreichte "The Voice" im Schnitt 1,46 Millionen Menschen. "The Voice Rap" musste sich im Anschluss allerdings mit nur noch 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben, ehe "red" sogar gerade mal noch 4,5 Prozent erzielte. Aber auch für RTL zeigte die Quoten-Kurve am späten Abend klar nach unten: Dort kam "RTL Direkt" um 22:15 Uhr zunächst auf nur 6,4 Prozent, ehe das "Stern TV Spezial" zum 75. Geburtstag des "Stern" bei schwachen 5,5 Prozent hängen blieb.

Sat.1 wiederum konnte den gesamten Abend über nichts reißen und enttäuschte schon um 20:15 Uhr mit der Dokusoap "Einsatz mit Herz", die nicht über 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. Damit lag Sat.1 bei den 14- bis 49-Jährigen noch hinter RTLzwei, wo "Reeperbahn privat" mit 5,2 Prozent überzeugte. Immerhin sorgte "We are Family" am Nachmittag in Sat.1 für einen ersten Lichtblick und steigerte sich am vierten Tag auf ordentliche 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Die Landarztpraxis" tat sich um 19:00 Uhr hingegen mit nur 3,4 Prozent erneut schwer.

Nahezu durchweg gut verlief der Donnerstag dagegen für Vox, das unterm Strich mit einem Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent beim jungen Publikum gleichauf mit dem Ersten auf Rang zwei hinter RTL lag. Hier überzeugte um 20:15 Uhr der Spielfilm "Dracula Untold" mit 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schwächster der großen Privatsender war in der Primetime dagegen Kabel Eins, wo sich "Rosins Restaurants" mit 4,3 Prozent schwer tate.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt