am 20.10.2023 - 08:58 Uhr

Mit Comedy und Satire gelang dem Ersten am Donnerstagabend ein schöner Quoten-Erfolg bei Jung und Alt: Nach den "Tagesthemen" überzeugte "extra 3" mit durchschnittlich 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 12,3 Prozent entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Satireshow zudem mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent deutlich über den Normalwerten des Senders.

Getoppt werden konnte das im Anschluss noch durch Torsten Sträter, der in seiner Late-Night-Show diesmal Harald Schmidt begrüßte. Auf diese Weise steigerte sich "Sträter" ab 23:38 Uhr starke 14,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und damit auf einen neuen Bestwert. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch durchschnittlich 1,13 Millionen Personen vor dem Fernseher, die 12,2 Prozent Marktanteil entsprachen.

Kurios allerdings, dass der ARD-Spartensender One zu später Stunde fast zeitgleich eine Wiederholung von "Sträters Männerhaushalt" zeigte - damit aber nicht über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam. Zuvor hatte schon die ORF-Serie "Walking on Sunshine" mit 90.000 Personen und 0,5 Prozent Marktanteil einen überschaubaren Einstand bei One hingelegt, eine weitere Folge der österreichischen Produktion kam im Anschluss auf 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Ersten erwischte dagegen auch "Schroeder darf alles" einen erfolgreichen Auftakt: Die neue Show mit Florian Schroeder, die allerdings erst deutlich nach Mitternacht startete, überzeugte auf Anhieb mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent beim jungen Publikum und hielt insgesamt noch 450.000 Menschen wach.

Für einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige sorgte am Vorabend außerdem einmal mehr "Gefragt - gejagt". Die vorletzte Folge des Specials "Allein gegen alle" punktete um 18:00 Uhr mit 11,6 Prozent Marktanteil und war auch insgesamt mit 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt. Stärker war zu diesem Zeitpunkt nur das ZDF, das mit der "SOKO Stuttgart" gar von 3,61 Millionen Menschen gesehen wurde und einen hervorragenden Gesam-Marktanteil von 21,0 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt