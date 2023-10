"Ninja Warrior Germany" hat sich nach der erfolgreichen Rückkehr in der zweiten Wochen sogar noch steigern können: Genau zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Freitagabend für die RTL-Show und damit 70.000 mehr als vor einer Woche. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 8,6 Prozent lag, sorgten 760.000 Personen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar für 15,9 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche stieg der Marktanteil damit um mehr als einen Prozentpunkt an.

Mehr junge Menschen erreichte am Freitag nur die "Tagesschau". "The Voice of Germany" musste sich im weiteren Verlauf des Abends zwar hinter "Ninja Warrior" einsortieren, konnte sich aber ebenfalls klar verbessern: Musste Sat.1 mit seiner Musikshow vor einer Woche noch einen einstelligen Marktanteil hinnehmen, so waren mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren diesmal ungleich bessere 11,7 Prozent drin. Insgesamt verzeichnete "The Voice" im Schnitt 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit ähnlich viele wie am Abend zuvor bei ProSieben.

Bei ProSieben wiederum erreichte der Spielfilm "Suicide Squad" am Freitagabend zumindest solide Quoten: 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe waren drin. Für den "James Bond"-Streifen "Skyfall" ging der Wert danach jedoch auf 7,3 Prozent nach unten. Und auch Sat.1 hatte Probleme, das Publikum nach "The Voice" bei der Stange zu halten: "Let the music play" kam ab 22:46 Uhr nicht über 5,6 Prozent Marktanteil hinaus. RTL machte seine Sache besser und erzielte auch nach 23 Uhr mit "Höher, schneller, weiter" noch gute 11,1 Prozent.

Wenig zu melden hatte indes Vox, wo "Goodbye Deutschland" und der Spielfilm "Dracula Untold" nur für Marktanteile von 4,8 Prozent und 3,1 Prozent sorgten. Umgekehrtes Bild dagegen bei Kabel Eins, wo "Navy CIS" zwar mit nur 3,0 Prozent in den Abend startete, nach 23 Uhr aber immerhin noch über fünf Prozent erzielte. Und auch RTLzwei legte nach schwachem Start zu: Dort tat sich "The Gentlemen" zunächst mit nur 3,5 Prozent schwer, doch später am Abend erzielte "Inglorious Basterds" noch gute 5,1 Prozent.

Zunächst mussten sich Kabel Eins und RTLzwei sogar Super RTL unterordnen, wo "Asterix im Amerika" mit starken 4,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte. Unter den kleinen Sendern setzte derweil am späten Abend vor allem Tele 5 ein Ausrufezeichen: Dort erzielte "SchleFaZ" mit "Beast You" sehr starke 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ebenfalls stark war die Rugby-WM, die bei ProSieben Maxx zeitweise mehr als vier Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt