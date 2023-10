Die Quoten-Bilanz der ersten Woche der "Landarztpraxis" fällt durchwachsen aus. Klar ist: Ein Hit ist Sat.1 mit seiner neuen Vorabendserie bislang noch nicht gelungen. Im Schnitt erzielte die Produktion - gemessen an den vorläufig gewichteten Daten - weniger als vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Am Freitag reichte es um 19:00 Uhr für nur 3,2 Prozent. Auch "Die Landarztpraxis" bewegt sich damit deutlich unter dem Senderschnitt. Insgesamt erreichte die fünfte Folge im Schnitt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Es gibt allerdings zumindest kleine Hoffnungsschimmer für Sat.1, denn dank der zeitversetzten Nutzung gab es an den ersten Abenden zumindest recht respektable Aufschläge: Die Reichweite der ersten Folge wurde nachträglich um 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verbessert, in der Zielgruppe ging der Marktanteil von 4,5 auf 5,4 Prozent nach oben. Auch am Dienstag gab's bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch einen Nachschlag von 0,8 Prozentpunkten.

Zuschauer-Trend: Die Landarztpraxis Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass das Quoten-Niveau von Sat.1 in der Daytime nach wie vor erschreckend niedrig ist. Das gilt auch für die Neustarts am Nachmittag: So erreichte "We are Family" am Freitag um 15:00 Uhr nur 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Die Tier-Docs" schafften danach 3,5 Prozent. Etwas besser performten die drei Folgen von "Lebensretter hautnah", die zwischen 17 und 19 Uhr im Schnitt auf Marktanteile zwischen 4,3 und 5,1 Prozent kamen.

Sehr überschaubar performten am Freitag aber auch die RTL-Gerichtsshows - zumindest beim jungen Publikum. Während "Barbara Salesch" um 15:00 Uhr auf nur 5,0 Prozent Marktanteil kam, erreichte "Ulrich Wetzel" danach etwas bessere 6,2 Prozent. Für "Verklag mich doch" waren eine Stunde später 7,0 Prozent drin. Anders als Sat.1 erreicht RTL am Nachmittag aber zumindest die Älteren, wie vor allem Wetzels "Strafgericht" zeigte, das mit insgesamt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt