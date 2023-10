Florian Silbereisens "Schlagerbooom" war auch in diesem Jahr wieder ein voller Quoten-Erfolg, auch wenn die ARD-Show am Samstagabend - anders als in den Jahren zuvor - die Marke von fünf Millionen Fans recht deutlich verpasste. Das lag allerdings auch an der ohnehin rückläufigen TV-Nutzung, denn mit durchschnittlich 4,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die neueste Ausgabe einen starken Marktanteil von 20,7 Prozent beim Gesamtpublikum und lag damit auf der gewohnten Flughöhe.

Für den Tagessieg reichte das allerdings nicht: Mit 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern alleine im Ersten setzte die "Tagesschau" um 20:00 Uhr an die Spitze, gefolgt von der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn", die mit 5,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenso wie Silbereisen auf 20,7 Prozent Marktanteil kam. Dass "Helen Dorn" trotz höherer Reichweite einen identischen Marktanteil verzeichnete, ist auf die unterschiedlichen Längen beider Formate zurückzuführen - bei Silbereisen wurde schlicht doppelt so lang geträllert wie im ZDF Dorn gemordet.

Im Show-Duell mit RTL lag der "Schlagerbooom" indes klar in Führung - und zwar auch mit Blick aufs junge Publikum, wo die ARD-Show gar einen neuen Rekord aufstellte. 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Silbereisen-Show auf starke 12,7 Prozent, während die "RTL Wasserspiele" diesmal auf 11,1 Prozent kamen. Im Vergleich zur Premiere mussten die "Wasserspiele" damit deutlich Federn lassen: 2022 hatte das Format noch über 16 Prozent erzielt. Auch insgesamt ging die Reichweite zurück und lag diesmal bei noch 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

"Take me out" kam derweil am späten Abend noch auf 10,6 Prozent beim jungen Publikum. Doch auch zu diesem Zeitpunkt blieben die Öffentlich-Rechtlichen stark - und zwar nicht nur die ARD, die mit den "Tagesthemen" noch auf 10,8 Prozent Marktanteil kam. Richtig gut lief es nämlich vor allem für das "Aktuelle Sportstudio", das im ZDF mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen so erfolgreich war wie seit Anfang Juni nicht mehr. Insgesamt zählte die Sendung nach 23 Uhr im Schnitt noch 2,01 Millionen Fans, die 14,1 Prozent Marktanteil entsprachen.

Comedy-Erfolg im WDR

Einen schönen Quoten-Erfolg beim jungen Publikum feierte am Samstagabend aber auch das WDR Fernsehen, wo die "1Live Comedy-Nacht XXL" erstmals um 20:15 Uhr übertragen wurde. Bundesweit entschieden sich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Show, die insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent punktete. Für die "Ladies Night Youngsters" blieben anschließend noch 470.000 Menschen dran.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt