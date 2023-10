Am Sonntagabend startete "Grill den Henssler" mit wenig spektakulären, aber trotzdem ordentlichen Quoten in die Jubiläumsstaffel: 7,4 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, abseits der stets etwas stärkeren Sommerstaffeln ist das ein gewohntes Quotenniveau für das Format. Bemerkenswert aber, dass der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit 7,7 Prozent besser lief und hier den Senderschnitt von in diesem Jahr 6,3 Prozent doch sehr deutlich überspringen konnte. Insgesamt waren im Schnitt 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Doch die eigentlichen Quotenstars fand man bei Vox bereits am Vorabend. Dort holten "Die Beet-Brüder" in den vergangenen Wochen schon mehrfach zweistellige Marktanteile und schafften das auch zum Abschluss der Staffel erneut: Hervorragende 11,2 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch die absolute Reichweite lag mit 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich höher als in der Primetime. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 8,2 Prozent. Auch im Staffelschnitt gelang es dem Format erstmals in seiner Geschichte, einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen (Basis jeweils: Vorläufig gewichtete Quoten).

Zufrieden sein kann man mit dem Sonntagabend unterdessen auch bei Kabel Eins, wo "Deutschlands größte Geheimnisse" 1,06 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 5,4 Prozent. "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte das im Anschluss allerdings nicht ganz halten und kam noch auf 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Noch ein Blick auf 3sat, wo am Abend "Bosetti Late Night" ihren Einstand feierte. Die Quoten können sich durchaus sehen lassen: Im Schnitt sahen 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 1,4 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Das bewegte sich in etwa auf Sender-Normalniveau, beim jüngeren Publikum lag das Format mit 1,3 Prozent Marktanteil aber sogar merklich über dem üblichen 3sat-Quotenniveau, das meist um 0,8 Prozent pendelt. Eine Wiederholung der "Anstalt" erzielte direkt davor ähnliche Reichweiten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt