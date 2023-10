am 23.10.2023 - 14:59 Uhr

Mathias Döpfner möchte Springer bekanntlich über kurz oder lang zum Digital-Only-Unternehmen machen, die Tage der Veröffentlichung auf bedrucktem Papier sind also gezählt. Und wenn sich die Entwicklung bei "Bild am Sonntag" in diesem Tempo weiter fortsetzt, dann ist der Tag womöglich zumindest dort früher erreicht, als man dachte. Im 3. Quartal 2023 sackte die Verkaufte Auflage der "BamS" laut IVW-Zahlen jedenfalls um sage und schreibe 25,5 Prozent von 622.814 auf 464.297 Exemplare ab.

Rechnet man dann noch Bordexemplare und besonders rabattierte sonstige Verkäufe heraus, dann ergibt sich nur noch eine "harte Auflage" aus Abo und Einzelverkäufen von 369.238 Stück. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr betrug hier sogar 34,2 Prozent. Und zieht man nun noch die in die Auflage eingehenden E-Paper ab, dann ergeben sich noch 277.457 Druck-Exemplare, die zu einem normalen Preis eine Käuferin oder einen Käufer gefunden haben. Das erhebliche Minus dürfte vor allem auf die Einstellung der Sonntags-Zustellung zur Jahresmitte zurückzuführen sein, die allerdings nicht wie erhofft direkt zu einem Anstieg der E-Paper geführt hat.

Auch bei der "Welt am Sonntag", die das ebenfalls betraf, beschleunigte sich der Abwärtstrend, allerdings bei Weitem nicht so stark. Hier sank die verkaufte Auflage um 9,4 Prozent, die harte Auflage um 16,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch alle anderen Wochenzeitungen verloren an Boden, das Minus fiel überall aber ungleich geringer aus. "Die Zeit", die dank der Digitalabos lange Zeit von Rekord zu Rekord eilte, büßte diesmal 3,1 Prozent der Auflage ein, hielt sich damit aber über der 600.000er Marke., bei der "FAS" ging's um 3,4 Prozent nach unten.

Auch bei den Tageszeitungen dominieren die Minuszahlen. "Bild" hielt sich noch knapp über der Millionen-Marke, büßte aber 8,5 Prozent seiner Auflage ein, die harte Auflage sank um 11,1 Prozent. Auch die "Süddeutsche" hat es aber schwer erwischt, hier sank die verkaufte Auflage um 8 Prozent, die harte Auflage um 8,6 Prozent. Bei der "FAZ" betrug das Auflagenminus 5,4 Prozent, beim "Handelsblatt" 3,8 Prozent. "Die Welt" steht mit einem Minus von 1,8 Prozent da noch vergleichsweise gut da, die "taz" legte sogar um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.

in Prozent TV 14 1.422.935 1.526.326 -103.391 -6,8 % Bild 1.011.245 1.104.771 -93.526 -8,5 % Nur TV Plus 778.289 772.343 +5.946 +0,8 % TV Digital 771.378 897.080 -125.702 -14,0 % Hörzu 712.455 769.192 -56.737 -7,4 % TV Direkt 697.226 731.141 -33.915 -4,6 % Der Spiegel 690.610 730.742 -40.132 -5,5 % Landlust 663.877 730.305 -66.428 -9,1 % Die Zeit 602.047 621.365 -19.318 -3,1 % TV Pur 535.806 540.221 -4.415 -0,8 % TV Movie 532.528 589.172 -56.644 -9,6 % TV Spielfilm 494.193 524.883 -30.690 -5,8 % Auf Einen Blick 486.029 529.127 -43.098 -8,1 % Bild Am Sonntag Gesamt 464.297 622.814 -158.517 -25,5 % Freizeit Revue 429.065 472.476 -43.411 -9,2 %

Unter den 15 auflagenstärksten Kauftiteln gibt es nur einen Gewinner: "Nur TV Plus", wobei es sich hier um die gemeinsam ausgewiesene Kombi aus "Nur TV", "TV Clever" und "TV Sudoku" handelt - allesamt vierwöchige Programmies zum günstigen Preis. Die Auflage stieg hier um 0,8 Prozent. Auch das ähnlich gelagerte "TV Pur" von Bauer hielt sich mit einem Minus von 0,8 Prozent weitgehend stabil, "TV 4wochen" und "TV 4x7" legten ebenfalls leicht zu. Die anderen großen Programmies gaben hingegen ab, am stärksten "TV Digital", das eine um 14 Prozent gesunkene Auflage meldet. Fast zehn Prozent ging's auch für "TV Movie" runter". "TV 14" bleibt die auflagenstärkste Zeitschrift, muss aber ein Minus von knapp 7 Prozent hinnehmen.

Die von Gruner + Jahr gerade vollständig an den Landwirtschaftsverlag Münster zurück verkaufte "Landlust" gehört diesmal ebenfalls zu den größeren Verlierern, das Auflagenminus belief sich auf 9 Prozent. Die Zeiten, in denen sich der Land-Titel über die Millionen-Marke steigerte und ein kleines Auflagenwunder geschrieben wurde (2012 bis 2015 gelang das im 3. Quartal), sind eben auch schon recht lange wieder vorbei. Im Segment der Land-Titel ist "Landlust" aber nach wie vor mit großem Vorsprung Marktführer.

in Prozent Bild Am Sonntag Gesamt 464.297 622.814 -158.517 -25,5 % TV Digital 771.378 897.080 -125.702 -14,0 % TV 14 1.422.935 1.526.326 -103.391 -6,8 % Bild 1.011.245 1.104.771 -93.526 -8,5 % Landlust 663.877 730.305 -66.428 -9,1 % Hörzu 712.455 769.192 -56.737 -7,4 % TV Movie 532.528 589.172 -56.644 -9,6 % Freizeit Express 77.363 127.467 -50.104 -39,3 % Aktuelle, Die 222.449 268.123 -45.674 -17,0 % Woche Heute 88.127 133.791 -45.664 -34,1 % Freizeit Revue 429.065 472.476 -43.411 -9,2 % Auf Einen Blick 486.029 529.127 -43.098 -8,1 % Neue Post 327.640 370.543 -42.903 -11,6 % Bild Der Frau 404.172 445.519 -41.347 -9,3 % Der Spiegel 690.610 730.742 -40.132 -5,5 %

Das größte Auflagenplus weist die IVW für "Brigitte" aus, die verkaufte Auflage stieg im Vergleich zum Vorjahr demnach um über 20.000 Exemplare oder 8,5 Prozent auf etwa 260.000. Das dürfte aber zu einem guten Teil wohl auf einen Einmaleffekt zurückzuführen sein: Wer beispielsweise "Barbara" abonniert hatte und nach deren Einstellung nicht schnell genug nein gesagt hat, hielt plötzlich ein "Brigitte"-Abo in Händen. Tatsächlich geht das Plus auch fast ausschließlich auf steigende Abo-Zahlen zurück.

in Prozent Brigitte 260.010 239.613 +20.397 +8,5 % Zuhausewohnen 63.658 44.024 +19.634 +44,6 % National Geographic 99.082 80.469 +18.613 +23,1 % Vital 98.190 83.937 +14.253 +17,0 % Meine Revue 69.257 55.026 +14.231 +25,9 % 5! 39.392 25.505 +13.887 +54,4 % Eatsmarter! 96.728 84.094 +12.634 +15,0 % Adel Aktuell 111.254 98.720 +12.534 +12,7 % Selber Machen 55.698 44.037 +11.661 +26,5 % Pokémon 53.463 42.609 +10.854 +25,5 % Freizeit Direkt 94.405 84.159 +10.246 +12,2 % Revue Der Woche 139.522 129.293 +10.229 +7,9 % Motorrad & Reisen 30.899 20.932 +9.967 +47,6 % TV Für Mich 380.183 371.411 +8.772 +2,4 % Lego Ninjago Legacy 105.049 96.786 +8.263 +8,5 %

