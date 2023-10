Mit 11,9 Prozent Tagesmarktanteil war RTL am Montag der gefragteste Sender beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Bei den 14- bis 59-Jährigen kam der Kölner Sender auf 10,9 Prozent und sicherte sich so Rang zwei hinter dem 14,7 Prozent erreichenden ZDF. Für die guten Quoten unter anderem verantwortlich war eine sehr starke Primetime. Der Umstand, dass Günther Jauch am Montagabend in "Wer wird Millionär?" erstmals seit Langem wieder die Millionen-Frage stellte, beflügelte die Quoten des Quiz-Formats aus dem Hause Endemol Shine Germany deutlich.





"We are Family" erwischte ab 15 Uhr einen schwachen Tag: Der Neustart der vergangenen Woche fiel diesmal auf 2,9 Prozent, im Anschluss steigerten sich die "Tier-Docs" auf 5,9 Prozent. Mit ordentlichen Quoten ins Programm zurückgekehrt ist indes "Goodbye Deutschland" bei Vox. Die 20:15-Uhr-Folge erreichte 7,1 Prozent in der Zielgruppe und insgesamt rund 0,93 Millionen Personen. Weitere Auswanderer-Geschichten nach 22:15 und 23:15 Uhr sicherten sich schwache 4,2 und 3,9 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt