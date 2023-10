am 24.10.2023 - 09:05 Uhr

Am Montag stellte Politikerin Sahra Wagenknecht das nach ihr benannte Bündnis vor – schon im kommenden Jahr will die nun Ex-Linke bei Wahlen antreten. Aus diesem Anlass zog Das Erste die Veröffentlichung einer Dokumentation namens "Der Bruch: Sahra Wagenknecht und Die Linke" vor – die Bilder liefen am Montagabend ab kurz vor 23 Uhr und bescherten dem Sender vor allem bei den Jüngeren gute Quoten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden im Schnitt 8,6 Prozent Marktanteil ermittelt. Insgesamt waren es 8,2 Prozent Marktanteil, 1,19 Millionen Menschen sahen die "ARD Story" zu späterer Stunde.

Im Vorfeld waren die "Tagesthemen" noch auf knapp 2,2 Millionen gekommen. Die 35 Minuten lange Informationssendung hatte bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch bessere 9,6 Prozent generiert. "Hart aber fair" tat sich auch an diesem Montag wieder eher schwer. Der Talk mit Louis Klamroth holte nach 21 Uhr nur knapp acht Prozent insgesamt, sieben Prozent wurden bei 14-49 festgestellt. Zwei Millionen Menschen schauten zu – das waren im Schnitt 0,35 Millionen weniger als beim ab 20:15 Uhr ausgestrahlten "Wildes Slowenien" (8,6%). Und auch bei den Jüngeren gab der Talk ab, "Wildes Slowenien" hatte noch 7,9 Prozent Marktanteil erreicht.



Tagsüber gab es zwei Rückkehrer ins Programm des Ersten. Um 18 Uhr meldete sich eine neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?" gewohnt erfolgreich beim Publikum zurück. 3,33 Millionen Menschen sahen das Format mit Moderator Kai Pflaume. Die erste neue Folge sicherte sich aus dem Stand 19,6 Prozent bei allen und 11,9 Prozent bei den Jüngeren. Ab 16:10 Uhr fand zudem die zweite Staffel der "Hofgeschichten" einen Platz im ARD-Programm. Mit 5,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 4,1 Prozent bei den Jüngeren lief es allerdings schlecht. Die Telenovelas im Vorfeld waren noch auf stärkere 10,8 Prozent ab drei Jahren gekommen.

Das meistgesehene Programm war auch am Montag wieder die "Tagesschau" um 20 Uhr mit 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allein im Ersten. Weitere kamen über die Dritten hinzu. Der ZDF-Primetime-Film "Wir haben einen Deal" sicherte sich den 20:15-Uhr-Sieg bei allen: 15,7 Prozent Marktanteil wurden gemessen, 4,23 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt