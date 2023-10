Mit vier Folgen "Bones" am Stück bespielte Super RTL am Montag seine Primetime – und machte hintenraus damit kräftig Quote. 8,5 Prozent Marktanteil erzielte der US-Krimi nach 23 Uhr in der klassischen Zielgruppe. Eine halbe Million Menschen schauten zu. Die drei Folgen zuvor waren sogar auf bis zu 670.000 Zusehende im Schnitt gekommen, die Quoten lagen zwischen 4,1 und 6,2 Prozent.- in jedem Fall also weit über dem Senderschnitt.

Sat.1 Gold punktete am späten Montag mit "Dr. G" - nachts sicherte sich die Sendung sogar über zehn Prozent Marktanteil, nach 23:50 Uhr lag die Quote bei fünf Prozent, was auch deshalb erwähnenswert ist, weil "Im Kopf des Verbrechers" mit einer Doppelfolge im Vorfeld wenig auffällig war. Bei den Jüngeren kam Sat.1 Gold hier auf Werte um die eineinhalb Prozent.



Unauffällig war am Montag auch die ProSieben-Primetime: Doppelpacks von "Young Sheldon" und "Die Simpsons" holten zwischen acht und fünfeinhalb Prozent. "Sheldon" knüpfte also nicht an sein gutes Vorwochen-Ergebnis an, die gelbe Familie aus Springfield tat sich im Abendprogramm schon zuletzt schwer. Klar zugelegt hat indes "Geissens' Mega Mansions", das ab 20:15 Uhr auf gute 5,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Vergangene Woche lag der Wert bei leicht über vier Prozent. Nun schauten im Schnitt 530.000 Personen zu. Der Kabel-Eins-Film "Running Man" sicherte sich nach 20:15 Uhr viereinhalb Prozent in der Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite lag bei knapp einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern.

Zufrieden sein kann auch der Disney Channel, der ab 20:15 Uhr mit "Duell der Magier" auf 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Insgesamt schauten rund 430.000 Personen ab drei Jahren zu. Stark unterwegs war – wie montags üblich – auch ZDFneo. Ein "Inspector Barnaby"-Doppelpack kam auf 2,2 und 1,6 Millionen Fans – die ermittelten Gesamtmarktanteile beliefen sich auf 8,2 und 9,1 Prozent. ZDFneo sicherte sich so 4,8 Prozent Tagesmarktanteil bei allen - genauso viel erreichte Sat.1.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt