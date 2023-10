Auch wenn noch reichlich Luft nach oben ist: Die neue Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" sorgt in den ersten Tagen für stabile Reichweiten auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr. Am Dienstag markierte die Produktion gar einen neuen Bestwert: Durchschnittlich 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein - und damit über 100.000 mehr als am Abend zuvor. Gleichzeitig stellte die "Landarztpraxis" mit 4,8 Prozent Marktanteil auch in der Sender-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen einen Rekord auf.

Blickt man auf die klassische Zielgruppe, musste die Sat.1-Serie hingegen einen Tiefstwert hinnehmen: Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil nämlich auf ernüchternde 2,9 Prozent zurück. Das Programmumfeld bleibt indes weiter schwach, auch wenn "Lebensretter hautnah" am Dienstag um 17:30 Uhr zwischenzeitlich mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein Lebenszeichen setzte. "We are Family" und die "Tier-Docs" blieben am Nachmittag mit Werten von 3,0 und 3,8 Prozent schwach, die verlängerte "Newstime"-Ausgabe konnte mit 4,1 Prozent ebenfalls nur wenig reißen.

Zuschauer-Trend: Die Landarztpraxis Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

In der Primetime wiederum lief es für Sat.1 am Dienstag ebenfalls durchwachsen: Zwar startete "Navy CIS" mit 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe durchaus ordentlich in den Abend, doch "Navy CIS: L.A." kam danach schon nur noch auf 5,0 Prozent, ehe "Bull" um 22:15 Uhr auf 3,6 Prozent zurückfiel. Sat.1 reihte sich damit bei den 14- bis 49-Jährigen hinter Vox ein, wo die Dokusoap "Wir werden groß! Die nächste Generation" auf 7,0 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten hier jedoch nur 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Erfolgreicher war Vox einmal mehr am Vorabend, allen voran mit dem "Perfekten Dinner", das auf 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe kam. Gemischte Gefühle dagegen bei RTL und RTLzwei, wo jeweils nur eine Hälfte der Serien-Doppelpacks funktionierte. Während "Berlin - Tag & Nacht" bei RTLzwei mit 5,5 Prozent Marktanteil überzeugte, geriet "Köln 50667" im Vorfeld mit 1,7 Prozent gehörig unter die Räder. Bei RTL wiederum kam "Alles was zählt" auf gerade mal 7,5 Prozent, während "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Anschluss immerhin 11,7 Prozent erzielte. Damit musste aber auch "GZSZ" einen der schwächsten Wert des Jahres hinnehmen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt