DMAX kann sich auch weiterhin auf seine "Steel Buddies" verlassen: Durchschnittlich 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Dienstagabend eine neue Folge der Dokusoap. Vor allem in der Zielgruppe lief es richtig gut: Hier lag das Format mit 240.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren bei starken 4,8 Prozent Marktanteil, sodass sich DMAX in der Primetime zeitweise noch vor RTLzwei und Kabel Eins positionierte.

So erreichte RTLzwei um 20:15 Uhr mit seiner Sozial-Reportage "Hartz und herzlich" im Schnitt 4,6 Prozent Marktanteil, während der Spielfilm-Klassiker "Die purpurnen Flüsse" bei Kabel Eins auf 4,1 Prozent kam. Gar nicht allzu weit davon entfernt war übrigens Nitro, wo der Spielfilm "Pixels" zur besten Sendezeit mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Insgessmt schalteten hier 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Später am Abend steigerten sich "Ted" und "The Hungover Games" sogar auf Werte von 4,4 und 4,5 Prozent.

Daneben war auch der Disney Channel am Dienstagabend mit Spielfilmen erfolgreich: Dort erreichte "Descendants - Die Nachkommen" um 20:15 Uhr im Schnitt gute 2,5 Prozent Marktanteil, ehe "Das Geheimnis der Mumie" anschließend noch mit 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte.

Bei DMAX sorgten derweil nach den "Steel Buddies" auch noch die "Titanen aus Stahl" mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für einen schönen Primetime-Erfolg. Und auch am Vorabend lief es richtig gut: So stellte "Helden - Wir liefern ab" um 19:15 Uhr mit 4,6 Prozent Marktanteil nicht nur einen neuen Rekord auf, sondern ließ sogar Sat.1 hinter sich. Durchschnittlich 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Sehen lassen kann sich auch der Tagesmarktanteil: Mit 2,9 Prozent lag DMAX am Dienstag auf Augenhöhe mit Nitro.

