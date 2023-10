Nachdem Sat.1 bereits im Frühjahr eine Staffel seiner Kochshow "The Taste" zeigte und ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten darin eine zweite Chance gegeben hatte, folgt nun ein regulärer Durchlauf. Mit dabei ist auch wieder Frank Rosin, der im Frühjahr in der Spezial-Staffel noch fehlte. Außerdem gehören Tim Raue, Alexander Herrmann und Alex Kumptner der "The Taste"-Jury an.

1,05 Millionen Menschen haben nun die Rückkehr von "The Taste" ins Sat.1-Programm gesehen, 410.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 8,7 Prozent, damit lag das Format recht deutlich über dem Senderschnitt. Die Frühjahrsstaffel erreichte im Schnitt nur 7,5 Prozent, die Herbst-Staffel 2022 kam allerdings noch auf durchschnittlich 10,6 Prozent (alles auf Basis vorläufig gewichteter Zahlen). Ein "Best of The Taste" steigerte sich am Mittwoch in Sat.1 noch auf 9,4 Prozent.

Während Sat.1 in der Primetime gute Quoten einfahren konnte, dominierte ProSieben geradezu. "TV Total" erreichte 840.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer - also mehr als doppelt so viele wie "The Taste". Allerdings ist die Laufzeit des Comedy-Formats deutlich geringer, mit 15,3 Prozent Marktanteil stellte Sebastian Pufpaff den höchsten Marktanteil seit Mai auf. Insgesamt sahen 1,46 Millionen Menschen zu, kein anderer Privatsender erreichte in der Primetime eine höhere Gesamtreichweite.

Das starke "TV Total" half dann schließlich auch dem sonst chronisch schwachen "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Angesichts von 360.0000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sackte der Marktanteil in dieser Altersklasse zwar auf 7,2 Prozent ab, das ist gleichzeitig aber der höchste Wert seit Ende Mai. Im Schnitt liegt das Info-Journal weit unter diesen 7,2 Prozent, in der aktuellen Staffel stehen rund fünfeinhalb Prozent auf dem Konto des Senders.

