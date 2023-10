am 26.10.2023 - 09:17 Uhr

4,70 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY - Vermisst" im ZDF angesehen, 670.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das sorgte in beiden wichtigen Zuschauergruppen für starke Quoten: Insgesamt wurden hervorragende 18,3 Prozent Marktanteil gemessen, beim jungen Publikum waren es 12,3 Prozent. Kein anderes Format erreichte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite, bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich nur "TV Total" geschlagen geben.

Der Erfolg des Senders ging anschließend aber noch weiter. Das "heute journal" informierte noch mehr als vier Millionen Menschen und das "Auslandsjournal" kam auf eine richtig gute Reichweite in Höhe von 2,49 Millionen. Das ZDF erreichte um 22:15 Uhr mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als alle Privatsender in der Primetime, mit 14,2 Prozent Marktanteil lag das "Auslandsjournal" auch auf (dem aktuell sehr hohen) Senderschnitt. Die Champions-League-Highlights steigerten sich im Anschluss sogar noch auf 17,1 Prozent, bei den Jüngeren waren es ebenfalls sehr gute 10,2 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen überrascht es nicht, dass das ZDF auch am Mittwoch der mit Abstand stärkste Sender in der deutschen TV-Landschaft war. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,4 Prozent ließ man die Konkurrenz weit hinter sich. Das Erste erreichte auf Platz zwei nur 10,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Mainzer auf 9,1 Prozent und mussten sich hier nur RTL (9,5 Prozent) geschlagen geben.

Für Das Erste lief es aber vor allem in der Primetime auch richtig gut. Das Drama "Der neue Freund" mit unter anderem Corinna Harfouch in der Hauptrolle unterhielt 4,29 Millionen Menschen und kam so auf sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum erzielte der Film gute 8,3 Prozent. Danach ging es aber bergab: "Plusminus" erreichte noch 2,21 Millionen Menschen und kam damit auf exakt 10 Prozent Marktanteil. Im Anschluss lagen die Formate des Ersten im einstelligen Marktanteils-Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt