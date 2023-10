Aus Sicht der linearen TV-Quoten ist die ZDFneo-Talkshow "Neo Ragazzi" mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt kein Quoten-Erfolg. Letzte Woche kam die Sendung etwa nur auf 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei desaströsen 0,4 Prozent. Es war aber gerade die Folge, die durch zeitversetzte Nutzung nun noch deutlich zulegen konnte - und das mehr als alle anderen Ausgaben zuvor.

Um satte 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ging es noch nach oben. "Neo Ragazzi" hatte zeitversetzt also mehr Publikum als bei der linearen Erstausstrahlung - und die Mediatheksnutzung ist da noch nicht einmal mitgerechnet. Jedenfalls stieg bei der Folge in der vergangenen Woche auch der Marktanteil beim jungen Publikum um satte 2,8 Prozentpunkte - durch die Nachgewichtung können sich Sender und die Produktionsfirma btf also über 3,2 Prozent freuen. Besser lief es nur für die Auftaktfolge, die nachgewichtet bei 4,1 Prozent liegt.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.10.

22:32 4,73

(+0,93) 22,9%

(+3,1%p.) 1,30

(+0,54) 25,1%

(+8,1%p.) ZDF Magazin Royale 20.10.

23:05 2,12

(+0,43) 13,1%

(+2,1%p.) 0,88

(+0,37) 20,9%

(+7,3%p.) extra 3 19.10.

22:53 1,86

(+0,24) 13,5%

(+1,2%p.) 0,40

(+0,10) 13,8%

(+2,3%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 17.10.

20:15 1,83

(+0,22) 7,0%

(+0,6%p.) 0,67

(+0,09) 12,2%

(+1,1%p.) Helen Dorn - Der kleine Bruder 21.10.

20:15 5,27

(+0,19) 20,7%

(0,0%p.) 0,33

(+0,00) 6,6%

(-0,3%p.) Jenseits der Spree 20.10.

20:15 5,44

(+0,18) 20,6%

(-0,1%p.) 0,42

(+0,02) 8,2%

(+0,1%p.) Bettys Diagnose 20.10.

19:26 2,77

(+0,18) 11,9%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,01) 4,6%

(+0,3%p.) Tatort: Murot und das Paradies 22.10.

20:16 6,12

(+0,18) 21,5%

(+0,1%p.) 1,16

(+0,11) 17,7%

(+1,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 19.10.

18:48 2,43

(+0,17) 11,3%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,07) 9,4%

(+1,5%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 16.10.

20:14 1,37

(+0,17) 5,7%

(+0,6%p.) 0,52

(+0,08) 10,2%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.10.-22.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Richtig stark waren in der endgültigen Betrachtung der TV-Quoten erneut mal wieder verschiedene Satire-Formate, allen voran natürlich die "heute show" und das "ZDF Magazin Royale". Die beiden ZDF-Sendungen führen das Ranking sowohl aus Reichweitensicht als auch aus Sicht der Marktanteils-Aufschläge wie gewohnt an. Dann war da aber noch "extra 3", das im Nachgang 240.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte - so viele wie sonst fast kein anderes Format. Beim jungen Publikum steht ein Plus von 2,3 Prozentpunkten.

In die Liste der Sendungen, die nachträglich noch am meisten Reichweite zulegen konnten, hat es auch das "Sommerhaus der Stars" geschafft. Hier ging es um 220.000 auf 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent. Damit lag man aber auch weiterhin hinter "Joko & Klaas gegen ProSieben", das um 100.000 Zuschauende zulegte - und die kamen allesamt aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Die ProSieben-Show verbesserte sich daher um 1,2 Prozentpunkte auf 16,7 Prozent.

Spannend ist auch ein Blick auf die neue Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis". Hier hatte Sat.1 für die ersten Folgen teils hohe Nachschläge vermeldet - und das stimmt auch. Die ersten beiden Episoden legten jeweils um rund 100.000 Zuschauer zu, allerdings: In den Tagen danach fielen die Aufschläge deutlich geringer aus. Am Donnerstag und Freitag lag das Plus bei nur noch 30.000 bzw. 40.000. Die Donnerstags-Folge blieb daher bei dem zuvor schon ermittelten Marktanteil in Höhe von nur 3,4 Prozent, an anderen Tagen ging es um bis zu 0,9 Prozentpunkte nach oben. In der Spitze steht durch die endgültige Gewichtung ein Marktanteil in Höhe von bis zu 5,4 Prozent auf der Uhr der Serie.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.10.

22:32 4,73

(+0,93) 22,9%

(+3,1%p.) 1,30

(+0,54) 25,1%

(+8,1%p.) ZDF Magazin Royale 20.10.

23:05 2,12

(+0,43) 13,1%

(+2,1%p.) 0,88

(+0,37) 20,9%

(+7,3%p.) Neo Ragazzi 19.10.

22:18 0,19

(+0,10) 1,1%

(+0,6%p.) 0,12

(+0,10) 3,2%

(+2,8%p.) extra 3 19.10.

22:53 1,86

(+0,24) 13,5%

(+1,2%p.) 0,40

(+0,10) 13,8%

(+2,3%p.) Bluey 21.10.

18:02 0,16

(+0,06) 1,1%

(+0,5%p.) 0,08

(+0,05) 3,2%

(+2,0%p.) Bluey 18.10.

18:07 0,25

(+0,07) 1,6%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,05) 4,6%

(+1,8%p.) SOKO Wien 20.10.

18:08 3,58

(+0,13) 20,8%

(+0,4%p.) 0,25

(+0,05) 8,9%

(+1,6%p.) Markus Lanz 18.10.

23:20 1,42

(+0,11) 14,7%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,05) 12,0%

(+1,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 19.10.

18:48 2,43

(+0,17) 11,3%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,07) 9,4%

(+1,5%p.) Markus Lanz 17.10.

22:46 1,49

(+0,13) 11,7%

(+0,7%p.) 0,27

(+0,05) 9,9%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.10.-22.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt