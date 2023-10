am 27.10.2023 - 08:59 Uhr

Daran, dass das ZDF tagsüber mit seiner Mischung aus Krimis, Shows und Magazinen die Grundlage für seine Marktführerschaft beim Gesamtpublikum bildet, hat man sich längst gewöhnt. Doch mehr und mehr erreicht der öffentlich-rechtliche Sender insbesondere am Nachmittag auch die Jüngeren. So fallen vor allem die Quoten der "Küchenschlacht" fallen ins Auge: Schon seit Wochen erzielt der Dauerbrenner um 14:15 Uhr regelmäßig zweistellige Marktanteile und alles deutet darauf hin, dass der Oktober mit bislang im Schnitt über elf Prozent der erfolgreichste Monat seit dem Start des Formats werden wird.

Da passen die Spitzenwerte vom Donnerstag gut ins Bild: 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten der "Küchenschlacht", um einen hervorragenden Marktanteil von 14,6 Prozent in dieser Altersgruppe zu erzielen. "Bares für Rares" überzeugte direkt danach mit ähnlich starken 14,4 Prozent. Als Überflieger ging allerdings "heute - in Europa" hervor, das sich gegen 16 Uhr auf stolze 16,9 Prozent beim jungen Publikum steigerte, ehe dann auch die "Rosenheim-Cops" noch mit 13,7 Prozent punkteten. Zum Vergleich: RTL kam mit "Ulrich Wetzel Das Strafgericht" gegen 16 Uhr auf nur 4,2 Prozent, in Sat.1 gingen die neuen "Tier-Docs" mit 2,5 Prozent unter.

Marktanteil-Langzeittrend: Die Küchenschlacht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Das ZDF war dadurch über drei Stunden hinweg Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen - vom Gesamtpublikum ganz zu schweigen. Dort räumte die "Küchenschlacht" zunächst mit 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab, ehe sich "Bares für "Rares" auf 2,20 Millionen steigerte, die 24,0 Prozent Marktanteil entsprachen. Für "heute - in Europa" schalteten ab 16:00 Uhr schließlich 2,54 Millionen Personen, sodass der Marktanteil auf 26,8 Prozent anzog. Am besten lief es hier jedoch für die "Rosenheim-Cops", die den ZDF-Marktanteil mit durchschnittlich 2,85 Millionen Fans auf 27,4 Prozent trieben. Später erzielten dann auch noch "SOKO Stuttgart" und die 19-Uhr-Ausgabe von "heute" Werte von mehr als 20 Prozent.

In der Primetime hatte das ZDF dagegen zunächst das Nachsehen: Mit 6,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 25,4 Prozent Marktanteil fuhr ein neuer "Zürich-Krimi" im Ersten den völlig ungefährdeten Tagessieg ein. "Doktor Ballouz" schaffte im ZDF nicht einmal die Hälfte davon und meldete sich zunächst vor 2,85 Millionen Menschen zurück. Mit einer weiteren Folge kam die Serie anschließend nicht über 2,73 Millionen hinaus. Gegen 21:00 Uhr lag der Marktanteil somit nur noch bei 10,7 Prozent, während "Doktor Ballouz' bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bloß Werte von 3,5 und 4,0 Prozent verzeichnete.

Einen Rekord gab's um 20:15 Uhr dagegen für ZDFneo - wenn auch auf niedrigerem Niveau: Dort endete die zweite Staffel der Make-up-Show "Glow Up" mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Unterm Strich war die zweite Staffel übrigens etwas gefragter als die erste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt