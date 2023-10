Bliebe alles, wie es ist, dann wäre die laufende Staffel von "Ninja Warrior Germany" die erfolgreichste seit dem Jahr 2020 – noch aber stehen Folgen aus. Die am Freitag ab 20:15 Uhr von RTL gesendete Episode des Primetime-Formats sicherte sich jedenfalls mit Abstand den Zielgruppen-Sieg. Sie erreichte im Schnitt 16,1 Prozent Marktanteil und rund 0,8 Millionen werberelevante Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt schauten knapp zwei Millionen Menschen zu.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt setzte sich derweil "Jenseits der Spree" durch. Der Krimi mit Jürgen Vogel und anderen kam diesmal auf 5,26 Millionen Fans, der gemessene Marktanteil lag bei 20,7 Prozent. Auch bei den Jüngeren landete der 60-Minüter mit 9,1 Prozent klar über dem Senderschnitt. "SOKO Leipzig" schloss sich mit 4,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an. Der Krimi aus dem Hause UFA erreichte insgesamt 18,2 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren lag der Quotenschnitt bei 7,6 Prozent.



Das am späteren Abend gesendete "ZDF Magazin Royale" generierte insgesamt 10,2 Prozent – deutlich weniger als die davor gezeigte "heute show" mit 18,6 Prozent. Auch die Reichweite ging nach 23 Uhr ganz wesentlich zurück: Von 3,79 auf 1,64 Millionen. Bei den Jüngeren aber sorgte Jan Böhmermann mit 13,8 Prozent für ein gutes Ergebnis, Oliver Welke war mit seiner Crew zuvor auf noch bessere 17,3 Prozent gekommen.

Sat.1 und ProSieben lagen am Abend in etwa auf Augenhöhe. 8,7 Prozent sicherte sich Sat.1 mit einer weiteren Ausgabe von "The Voice of Germany", ProSieben erreichte mit dem Film "Deadpool" im Schnitt neun Prozent. 1,28 und 0,89 Millionen Personen sahen die beiden Primetime-Programme.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt