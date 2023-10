am 29.10.2023 - 08:44 Uhr

Ein Primetime-Special, das gleichzeitig wieder ein Länderduell zwischen Deutschland und Österreich war, von "Wer weiß denn sowas?" war am Samstag beim Publikum äußerst bliebt. 4,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu und bescherten dem Ersten so richtig starke 20 Prozent Marktanteil. Nur das ZDF hatte mit einem Krimi zur besten Sendezeit noch eine etwas höhere Reichweite.

Dafür gab es in der Primetime beim jungen Publikum kein Weg vorbei an der Show, in der Hans Sigl, Christoph Maria Herbst, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Senta Berger und Franka Potente zu sehen waren. 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, kein anderer Sender erreichte nach 20:15 Uhr mehr. Der Marktanteil lag dementsprechend bei sehr guten 14,1 Prozent. Damit lag Das Erste unter anderem weit vor dem "Duell um die Welt" bei ProSieben oder den Ehrlich Brothers bei RTL.

Durch den starken Vorlauf profitierten auch die "Tagesthemen", die ab 23:25 Uhr noch von 2,22 Millionen Menschen gesehen wurden und es so auf 13,8 Prozent Marktanteil brachten. Beim jungen Publikum kam die Nachrichtensendung auf sehr gute 10,3 Prozent. Weil man auch am Vorabend durch die "Sportschau" stark war und hier angesichts von rund viereinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern 23,1 insgesamt und 22,6 Prozent bei den Jüngeren holte, war Das Erste auch auf Tagessicht nicht zu schlagen. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,4 Prozent lag man einen Prozentpunkt vor dem ZDF. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Das Erste auf 9,8 Prozent und war damit rund zwei Prozentpunkte stärker als ProSieben.

Das meistgesehene Programm zur besten Sendezeit lief aber, wie bereits erwähnt, im ZDF. "Kommissarin Lucas" unterhielt 5,23 Millionen Menschen und kam so auf 20,7 Prozent Marktanteil, dafür lief es beim jungen Publikum angesichts von 5,1 Prozent ziemlich mau. "Der Alte" steigerte sich danach auf 6,7 Prozent, aber auch hier lief es insgesamt deutlich besser: 3,99 Millionen Menschen sorgten für starke 16,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt