Nachdem der "Tatort" mit Ulrich Tukur in der vergangenen Woche mit weniger als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine ungewöhnlich niedrige Reichweite verzeichnete, lief es für die ARD-Krimireihe in dieser Woche wieder ungleich besser: Die Münchner Ermittler Batic und Leitmayr erzielten sogar die beste Quote seit Ende März - und verfehlten die Marke von neun Millionen Fans nur knapp. Konkret schalteten 8,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Folge "Königinnen" zu sehen. Der Marktanteil lag bei sehr starken 31,3 Prozent.

Zuvor war Das Erste schon mit seinem Informationsangebot sehr gefragt: So zählte die "Tagesschau" alleine im Hauptprogramm im Schnitt 6,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe der "Brennpunkt" zum "Krieg in Nahost" gar 8,08 Millionen gesehen wurde und einen Marktanteil von 27,8 Prozent erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der "Brennpunkt" mit 1,46 Millionen Personen sowie 22,7 Prozent Marktanteil sogar als meistgesehene Sendung des Tages hervor, dicht gefolgt vom "Tatort", der mit 1,40 Millionen auf 21,3 Prozent kam.

Stärkster "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe war derweil ProSieben, auch wenn der Spielfilm "Venom: Let There Be Carnage" einen zweistelligen Marktanteil letztlich verpasste und nicht über 9,1 Prozent hinauskam. Insgesamt schalteten 1,31 Millionen Menschen ein. Auf ähnlicher Flughöhe bewegten sich auch Vox und Sat.1 mit Blick aufs Gesamtpublikum: So erreichte der Film-Klassiker "Tod auf dem Nil" in Sat.1 im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Grill den Henssler" bei Vox von 1,32 Millionen gesehen wurde. Die Zielgruppen-Marktanteile lagen bei 7,7 und 6,2 Prozent.

Mäßig verlief der Abend für das ZDF, das mit der "Malibu"-Reihe zur besten Sendezeit auf lediglich 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam und auch insgesamt mit 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weit hinter dem "Tatort" landete. Später am Abend erreichte die Krimireihe "Detective No. 24" sogar kaum mehr als acht Prozent beim Gesamtpublikum, während "Kommissar Van der Valk" nach dem "Tatort" im Ersten noch 2,55 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt und 14,8 Prozent Marktanteil erzielte.

Die erfolgreichste ZDF-Sendung lief somit schon am Vorabend: "Terra X" kam mit 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 15,9 Prozent Marktanteil und erzielte mit der Doku "Die Arktis - 66,5 Grad Nord" auch bei den 14- bis 49-Jährigen gute 9,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt