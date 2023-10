Nachdem Sat.1 über Wochen hinweg sonntags auf dem Vorabend-Sendeplatz nur Wiederholungen zeigte, setzt der Sender neuerdings wieder auf frisches Programm. Gute Quoten waren dadurch jedoch nicht automatisch drin. "Der Hundetrainer-Champion", so der Titel des Neustarts mit Moderatorin Andrea Kaiser, interessierte ab 17:52 Uhr im Schnitt gerade mal 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum nur 3,0 Prozent betrug.

Kaum besser sah es in der Zielgruppe aus, wo sich nur 140.000 Menschen für das neue Format begeisterten. Der Marktanteil lag hier bei überschaubaren 3,4 Prozent und damit deutlich im roten Bereich. Profitieren konnte dagegen ProSieben, das mit seiner Magazin-Strecke in dieser Woche durchweg zweistellig unterwegs war: So erreichten sowohl "Galileo Stories" als auch "Galileo X-Plorer" im Schnitt jeweils 10,0 Prozent Marktanteil, nachdem schon "taff weekend" und "Newstime" mit 10,7 und 10,3 Prozent überzeugten. Noch besser schlug sich Vox, das mit den "Autodoktoren" und den "Beet-Brüdern" im Vorabendprogramm auf Marktanteile von 11,2 und 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Von solchen Werten blieb die Marathon-Programmierung von "X-Factor: Das Unfassbare" bei RTLzwei dagegen ein gutes Stück entfernt, auch wenn der Sender nach 17 Uhr immer wieder mehr als fünf Marktanteil verbuchte. Am besten lief es jedoch für eine neue Folge, die um 20:15 Uhr lief: Diese kam auf insgesamt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie sehr gute 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Für Rückenwind sorgte dieser Erfolg trotzdem nicht, denn danach gingen die Marktanteile bis 23:20 Uhr kontinuierlich auf bis zu 3,5 Prozent nach unten.

Anders das Bild bei Kabel Eins: Dort überzeugte "Deutschlands größte Geheimnisse" um 20:15 Uhr wie schon in der Vorwoche mit 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Abenteuer am Leben" am Sonntag sogar auf richtig gute 7,2 Prozent zulegte. Daneben funktionierten am Vorabend auch die "Quiz Taxi"-Wiederholungen mit Marktanteilen um 4,5 Prozent recht ordentlich - ab 19:35 Uhr lag die Reichweite bei 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Womöglich sollte man in Unterföhring also doch nochmal über eine Fortsetzung der rollenden Rateshow nachdenken.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt